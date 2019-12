Videos de Julissa Astudillo - Las Orquídeas - MIlagro

Las famosas de la farándula opinan al respecto









Dale LIKE a nuestra página de Facebook para ver los VIDEOS



La joven que apareció en el video junto a un estríper en un night club de Milagro está en el ojo del huracán. Miles la critican, satanizan y otros la defienden. Hoy, algunas famosas de nuestra farándula opinan al respecto.





Margareth Campuzano, modelo: “Muchas lo hacen sin cámaras”





Para la modelo Margareth Campuzano, conocida como “el cuerpo fit” del Ecuador, la joven milagreña simplemente se emocionó.





“A lo mejor nunca había estado con un estríper o estaría con algunas copas de mas y por eso se dejó llevar. Hay muchas que lo hacen sin cámaras. Considero que no deben satanizarla”.





Mafer Vargas, modelo “Viví algo parecido”.





“Nadie puede juzgar a nadie. Viví algo parecido luego que un video íntimo con mi ex pareja se filtrara. Por eso recibí olas de críticas. Quienes lo hacen no saben el daño psicológico que le ocasionan. Ellos ven la paja en el ojo ajeno y no en el suyo. Ella no hizo daño a nadie. Mi consejo es que sea fuerte, que todo pasa y la gente olvida y que busque consuelo en su familia”.





Karina Torres, cantante: ¡Basta de hipócritas!





“No estoy a favor de lo que hizo, pero no entiendo por qué la gente se cree tan puritana cuando muchos tienen rabo de paja. No la satanicen, basta de tanto hipocresía. Existen muchos ladrones vestidos de traje que pasan de agache. Hay muchas mujeres que hacen sus cosas a escondidas y se creen puras y castas. Me solidarizo con esta mujer porque además es milagreña como yo”.





Itati, cantante: “Mal de parte y parte”





Considero que todo está mal de parte y parte. Lo que ella hizo no es lo correcto, se habrá dejado llevar por las copas y el calor del momento, pero lo que hace la gente, el demostrar su odio en las redes sociales también está mal. Eso no es lo correcto.





No somos santos para tirar la piedra y esconder la mano, todos tenemos rabo de paja. Ella por su bienestar debe buscar ayuda sicológica y tratar de salir de esta situación.





Por un vídeo acosan a joven en redes sociales





Un material audiovisual fue difundido en redes sociales el pasado fin de semana y tras esto, una joven es acosada por el contenido del mismo.





Sucedió en Milagro. Un night club, que atiende a caballeros, había ofrecido desde hacía varias semanas un show dedicado a mujeres, con stripers y bailes sensuales. Hombres ‘pepudos’ en ropa interior diminuta haciendo esos movimientos desnudistas para alegrarle la vista a las damitas el pasado 30 de noviembre.





Esa noche, una de las asistentes fue grabada desde varios ángulos, al parecer, dejándose llevar por el calor del momento. En los vídeos se puede observar cuando el striper le baja el pantalón y la ropa interior a la joven y se acerca a su parte íntima al tiempo que coloca su pelvis en la cara de la chica. La grabación incluye una felación por parte de ella.





Los comentarios y memes no se hicieron esperar. La joven ha expresado su malestar por haberse vulnerado su intimidad y dice que tras su nombre hay una familia y hermano menor de edad que está sufriendo de bullying.

Diario Extra