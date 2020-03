Las 5 cirugías plásticas que dominarán el 2020 según el Dr Gustavo Behr

De acuerdo con las estadísticas, cada año aumenta el número de personas que se someten a cirugías estéticas. Te dejamos una lista de operaciones que dominarán el 2020 según el Dr Gustavo Behr





El cirujano plástico Dr Gustavo Behr habló sobre los procedimientos más populares y con una tendencia ascendente hacia 2020.





Aumento de Senos





Al igual que cada año, este tratamiento es uno de los más solicitados ya que aumenta el autoestima de las mujeres e incluso mejora las relaciones en pareja. El doctor recomienda usar prótesis de gel de silicona en lugar de silicona liquida como antes se acostumbraba.





True Lipo HD





La lipo láser es de Alta Definición, es una nueva tecnología de liposucción por ultrasonido de última generación que actúa selectivamente sobre el tejido graso. Consigue hacer líquida la grasa para facilitar su extracción. Dada su acción selectiva sobre la misma, otros tejidos como los vasos sanguíneos y nervios no se ven afectados, reduciendo así el dolor e inflamación en el postoperatorio.





Un proceso que nos permite darle al cuerpo una forma más atlética; definir los abdominales o marcar los pectorales. La grasa excedente se puede infiltrar en aquellas zonas donde falta. Este proceso se realiza con la técnica del lipofilling.

Blefaroplastia





Consiste en eliminar la piel que sobra del rostro, como las bolas en los ojos y en los párpados. Lo que debes tomar en cuenta en este tratamiento es NO exagerar. “No es una técnica difícil pero el truco está en que no hay que cambiar la mirada. Hay que eliminar lo justo y necesario de piel, y preservar algunas bolsas, no quitarlas todas porque sí. Si eliminas algunas bolsas hundes el ojo, y un ojo hundido es un ojo envejecido”, aseguró el doctor.





Bichectomia





La cirugía estética más solicitada de las celebridades. Consiste en extraer la grasa de las mejillas (bolas de Bichat) a través de la boca con tijeras y bisturí. Las ventajas de este procedimiento es que se realiza en 30 minutos, la cicatriz es interna y la recuperación es casi inmediata, solo estarás hinchada por una semana.





Rinoplastia