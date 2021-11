Mira el video del Loco Crespo y Luisa Espinosa

Felipe, ya ha realizado contenido explícito. En estos, aparece con Luisa Espinoza, bailarina del grupo Alta Tensión, quien se popularizó en internet por aparecer en los videos del Loco Crespo. Ella también tiene su canal en Onlyfans con más de 450 fans que pagan $50 mensuales la suscripción.





El guayaquileño cuenta que no siente vergüenza de realizar este tipo de contenido, se considera una persona con mente abierta y le da igual lo que puedan hablar de él: “A la única que le conté antes de hacerlo fue a mi mamá. Ella no me dijo ni que estaba bien ni que estaba mal, sabe que es parte de lo que hago”.





"Al momento cobro 30 dólares la suscripción mensual, para que puedan ver el contenido explícito, donde realizo retos o actos candentes y entrevistas con personas que se dedican al entretenimiento para adultos... Son los primeros videos realizados en colaboración a El GatoNight Club y las últimas publicaciones con Luisa Espinoza, realizando posiciones del kamasutra y otras locuras o fantasías para complacer a la audiencia", añadió.





