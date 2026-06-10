







En línea con las tendencias globales de sostenibilidad y eficiencia en la industria de consumo masivo, Grupo Danec presenta una innovación clave en su portafolio: el nuevo envase de margarina Regia con tecnología Hecho de Piedra™. Esta solución, desarrollada en colaboración con OKEANOS® y EMPAQPLAST, reduce el uso de plástico hasta en un 30% (respaldado en las fichas técnicas del producto) sin afectar la calidad del producto, e integra códigos QR que permiten al consumidor acceder en tiempo real al análisis de ciclo de vida del producto, así como a la reducción de huella de carbono asociada al uso de los empaques.





La tecnología Hecho de Piedra™ permite integrar material mineral para reducir el uso de plástico tradicional, manteniendo la reciclabilidad del envase y garantizando trazabilidad en el uso de materias primas, incluyendo componentes de origen local. Este enfoque se alinea con principios de economía circular, sin comprometer la capacidad operativa ni requerir inversiones adicionales en maquinaria. Esto, según explica Cecilia Correa, Jefe de Marca de Margarina Regia, se traduce en el mantenimiento del proceso productivo, evitando incrementos en los costos de producción, por lo que no habrá aumento en el precio de venta al público (PVP).





Entre otros beneficios, el nuevo envase conserva intactos los atributos esenciales de la margarina —sabor, cremosidad y calidad—, asegurando que la experiencia del consumidor no se vea afectada. Asimismo, mantiene la estructura funcional del empaque, garantizando la protección del producto durante toda su vida útil. “Quisimos evolucionar nuestra propuesta de valor en un contexto en el que la sostenibilidad ya no es un diferencial, sino una exigencia del mercado; y este paso nos permite evidenciar que somos una marca con compromisos ambientales tangibles”, asegura Correa.





El despliegue del nuevo envase se realizará de manera progresiva en las principales presentaciones de Regia —Tradicional, Girasol y Gourmet— en formatos de 125 g, 220 g, 450 g y 1 kg, priorizando aquellos de mayor rotación. El producto estará disponible en todos los canales de consumo masivo a nivel nacional, incluyendo autoservicios, mayoristas y tiendas tradicionales.





Actualmente, Regia genera una producción mensual aproximada a las 200 toneladas y cuenta con cerca del 9% de participación de mercado en la categoría de margarinas en Ecuador (Kantar Worldpanel 2025). Desde una perspectiva de negocio, se anticipa un impacto positivo en indicadores como recordación y posicionamiento, cada vez más relevantes en la decisión de compra proyectando que esta innovación genere un crecimiento incremental aproximado de entre 1% y 2% en ventas. Más allá de un cambio de empaque, esta iniciativa refleja un compromiso real con dejar una huella positiva a largo plazo.





De la mano de aliados como OKEANOS® y EMPAQPLAST, Grupo Danec y la marca Regia apuestan por un crecimiento sostenible que genere valor y cuide el entorno.