







Bajo la premisa de que un entorno saludable requiere del compromiso de todos, Grupo DIFARE impulsa el poder de su voluntariado corporativo como motor de impacto positivo. En el marco del Mes del Ambiente, la organización sumó esfuerzos con comunidades y aliados estratégicos para activar iniciativas que promuevan la preservación de la naturaleza.





Durante este mes, los Voluntarios GD asumieron un rol protagónico en territorio a través de las siguientes acciones:





Reforestación en alianza (Quito): En una jornada conjunta con Ecuador Sostenible y el Clúster de Cambio Climático de CERES, el equipo en la capital participó en la siembra de 800 plantas nativas, en la zona de Nono, al noroccidente de Quito, impulsando la recuperación de los ecosistemas locales.

Minga de limpieza ciudadana (Guayaquil): Los voluntarios se sumaron a la Minga de Limpieza de la Semana Ambiental 2026, coordinada por la Dirección General de Ambiente del Municipio de Guayaquil, promoviendo el respeto a los espacios naturales.





Este espíritu de cuidado se extiende también a la operación diaria de la empresa. La generación de energía renovable mediante paneles solares en su Centro de Distribución Especializado, el uso de montacargas con baterías de litio y la transformación de materiales publicitarios en bolsos reutilizables, son reflejo del compromiso diario por reducir la huella ecológica desde la gestión interna.





Lucía Méndez, coordinadora nacional del Voluntariado, destacó: "El cuidado del ambiente requiere el compromiso real de las personas. La labor de los Voluntarios GD junto a organizaciones aliadas demuestra que la colaboración ciudadana y empresarial es clave para el bienestar colectivo y para fortalecer la conciencia ecológica".





Frente a una realidad donde Ecuador genera más de 14.000 toneladas de residuos sólidos al día, la acción voluntaria y el trabajo en red se vuelven indispensables. Ante este desafío, Grupo DIFARE ratifica que la participación activa es la vía definitiva para inspirar hábitos responsables y construir un futuro sostenible.