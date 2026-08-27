

A medida que un edificio crece en altura y concentra diferentes usos, aumenta también la cantidad de profesionales, sistemas e información que deben coordinarse. Arquitectura, estructura, instalaciones mecánicas, eléctricas y sanitarias, entre otras especialidades, necesitan avanzar de forma integrada para evitar que una modificación en una disciplina genere inconsistencias en otra. A medida que un edificio crece en altura y concentra diferentes usos, aumenta también la cantidad de profesionales, sistemas e información que deben coordinarse. Arquitectura, estructura, instalaciones mecánicas, eléctricas y sanitarias, entre otras especialidades, necesitan avanzar de forma integrada para evitar que una modificación en una disciplina genere inconsistencias en otra.





Graphisoft, desarrollador líder de soluciones de software Building Information Modeling (BIM) para arquitectura y diseño multidisciplinario, ofrece un ecosistema tecnológico orientado a conectar el diseño, la documentación y la colaboración entre los diferentes participantes de un proyecto. Entre sus soluciones se encuentran Archicad, BIMcloud y BIMx, desarrolladas para acompañar distintas etapas del flujo de trabajo BIM.





Coordinar antes de construir





Con Archicad, arquitectos y equipos de diseño pueden desarrollar el modelo BIM y producir la documentación del proyecto desde un entorno integrado. Planos, secciones, elevaciones, información de los elementos y otras vistas se relacionan con el modelo, lo que facilita mantener la consistencia de la documentación cuando el proyecto evoluciona. Esta capacidad adquiere especial relevancia en edificios de gran altura o uso mixto, donde un cambio puede involucrar simultáneamente diferentes niveles, espacios y especialidades.





Además, los flujos de trabajo OPEN BIM permiten intercambiar información mediante estándares abiertos como IFC, facilitando la coordinación con profesionales que trabajan en otras plataformas. BIMcloud, la plataforma de colaboración y coordinación multidisciplinaria de Graphisoft, permite que los miembros del equipo trabajen con información compartida y actualizada, incluso cuando se encuentran en distintas ubicaciones.





En proyectos con numerosos participantes, esto ayuda a reducir la fragmentación de archivos y a mantener una fuente de información común para el equipo. Por su parte, BIMx lleva el modelo más allá del equipo especializado. La solución conecta modelos 3D, planos 2D y datos BIM en una experiencia de navegación que permite a clientes, desarrolladores, equipos de construcción y otros participantes comprender y revisar el proyecto de manera más visual e interactiva.





La coordinación se convierte en una decisión estratégica





“En un proyecto de gran altura o de uso mixto, una decisión difícilmente afecta a una sola disciplina. El verdadero valor de BIM está en conectar la información y a las personas que participan en el proyecto, para poder anticipar impactos, coordinar cambios y tomar mejores decisiones antes de llegar a obra. Soluciones como Archicad, BIMcloud y BIMx permiten que esa información acompañe al proyecto desde el diseño hasta su comunicación con los distintos actores”, señala Patricio Zapata, gerente de Éxito de Clientes para Latinoamérica de Graphisoft.





En un contexto en el que los edificios reúnen cada vez más funciones y especialistas, contar con un flujo de trabajo BIM coordinado permite que el modelo deje de ser únicamente una representación tridimensional y se convierta en una fuente compartida de información para diseñar, coordinar, comunicar y tomar decisiones con mayor claridad. Para más información sobre las soluciones BIM de Graphisoft, haga clic aquí.