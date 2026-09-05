







La salud cerebral está estrechamente relacionada con lo que hacemos todos los días, desde cuánto nos movemos, cómo nos alimentamos, hasta la calidad del descanso y la conexión que mantenemos con nuestro entorno. Aunque no existe una fórmula para prevenir el Alzheimer, la evidencia científica señala que adoptar hábitos saludables puede contribuir a reducir o retrasar el riesgo de deterioro cognitivo y demencia.





De hecho, las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicadas en julio de 2026 señalan que hasta el 45 % del riesgo de demencia puede estar relacionado con factores modificables, entre ellos la inactividad física, el aislamiento social, el consumo de tabaco y alcohol y las enfermedades crónicas no transmisibles.





Considerando que el Alzheimer es la forma más común de demencia y representa aproximadamente entre el 60 % y 70 % de los casos, el médico deportólogo Carlos Alberto Ulloa Castro, integrante del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife recomienda cinco prácticas que pueden incorporarse progresivamente a la rutina para cuidar la salud del cerebro:





1. Mantener el cuerpo en movimiento



Caminar, bailar, andar en bicicleta, nadar o realizar cualquier actividad física que resulte agradable puede convertirse en un aliado para la salud cerebral. La OMS recomienda mantenerse físicamente activo como parte de las estrategias para reducir el riesgo de deterioro cognitivo en adultos con cognición normal. “No es necesario pensar siempre en entrenamientos intensos. Incorporar caminatas durante el día, utilizar las escaleras o dedicar algunos minutos a moverse también puede contribuir a construir una rutina más activa” indica el especialista.



2. Alimentar al cerebro a través de una dieta equilibrada



Una alimentación variada y equilibrada también forma parte del cuidado de la salud cerebral, priorizando frutas y verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos. Además, es importante moderar el consumo de azúcares refinados, grasas poco saludables y sodio, lo que ayuda a cuidar la salud integral.



3. Darle nuevos retos a la mente



El entrenamiento y la estimulación cognitiva están entre las intervenciones que pueden ayudar a reducir el riesgo de deterioro cognitivo y demencia. “Por ejemplo: aprender un idioma, leer sobre un tema nuevo, tocar un instrumento, cocinar una receta diferente, aprender una habilidad o incluso cambiar ocasionalmente una rutina puede convertirse en una oportunidad para ejercitar distintas capacidades cognitivas” señala Ulloa.



4. No dejar de lado la vida social



Una conversación, una salida con amigos, compartir una actividad comunitaria o tiempo con familiares son acciones que también forman parte de una vida saludable. Mantener vínculos sociales favorece el bienestar emocional y ayuda a sostener una relación activa con el entorno. Además, incorporar estos espacios a la rutina puede aportar estímulos sociales y cognitivos de manera sencilla.



5. Cuidar la salud de manera integral





La función cerebral también está relacionada con el bienestar general del organismo. Mantener controles médicos periódicos y prestar atención a factores como la presión arterial, los niveles de glucosa y colesterol, el peso corporal y la capacidad auditiva puede ser importante para reducir factores de riesgo asociados al deterioro cognitivo. A esto se suma procurar un buen descanso, evitar el consumo de tabaco y reducir el consumo nocivo de alcohol.





Más que buscar una solución única, cuidar la salud cerebral implica construir un estilo de vida que pueda mantenerse en el tiempo. Pequeñas decisiones como caminar un poco más, alimentarse mejor, aprender algo nuevo o dedicar tiempo a las personas que nos rodean pueden convertirse en parte de una rutina de bienestar. Cuidar el cerebro es una tarea que comienza mucho antes de que aparezcan las dificultades de memoria y forma parte de un compromiso permanente con una vida saludable y activa.