







Mall del Sol tiene preparada una nueva edición de este esperado encuentro, que año a año reúne a sus visitantes alrededor de la emoción del juego y la posibilidad de ganar grandes premios. La edición 2026 de Bingosol se realizará el domingo 4 de octubre desde las 11h00.





Para participar, los usuarios deberán registrar sus facturas a través de la aplicación de Mall del Sol. Por cada $30 en compras registradas, podrán canjear una cartilla de juego; mientras que quienes realicen sus consumos con Pacificard accederán a triple cartilla, aumentando sus oportunidades de ganar.





“Cada edición de Bingosol representa una oportunidad para seguir fortaleciendo la forma en que conectamos con nuestras familias visitantes. Más allá de los premios, buscamos crear una experiencia que combine la emoción de participar, la alegría de compartir y esos momentos especiales que hacen que una visita a Mall del Sol sea memorable”, mencionó Sofía Naranjo, Gerente Comercial y Desarrollo Corporativo de Mobilsol.





Durante la jornada se jugarán tres cartillas a tabla llena, cada una con premios exclusivos:





CARTILLA VERDE: un vehículo 0 km marca KIA, modelo Sonet 2026.

CARTILLA AZUL: Tarjeta de consumo de $12.000,00, válidos únicamente en los locales e islas de Mall del Sol.

CARTILLA ROJA: un set de electrodomésticos de CRECOS, que incluye: una refrigeradora side by side, una lavadora de carga superior, un televisor de 75”, un aire acondicionado, un sound bar TV y una torre de sonido.





Para brindar una mejor experiencia a los asistentes, el centro comercial contará con 6 estaciones de juego distribuidas en diferentes puntos estratégicos, donde los participantes podrán seguir la jornada y recibir acompañamiento del equipo encargado de validar los bingos ganadores.





Desde las 09h00, Mall del Sol abrirá sus puertas y accesos vehiculares con parqueo gratuito para recibir a los participantes y permitirles ubicarse con anticipación en sus estaciones. Con esta nueva edición, Bingosol continúa generando experiencias que conecten con sus visitantes y conviertan cada visita al centro comercial en una oportunidad para disfrutar, compartir y celebrar.