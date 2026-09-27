







El talento gastronómico ecuatoriano fue protagonista de la segunda edición del Guayaquil Food Show. El evento cerró su agenda de competencias con la definición de los representantes del país para importantes escenarios culinarios internacionales.





En la Copa Nacional de Gastronomía Jóvenes Talentos 2026, el primer lugar fue para el equipo de la Universidad Técnica Equinoccial conformado por Ismael Tapia, Israel Yanez, José Mateo Salcedo y Hernan Reyes. En segundo lugar quedó el equipo de Doménica Medrano, Sofia Campoverde, Valeria Maridueña e Igor Burlutskiy representando a La Escuela de los Chefs. Cerrando el podio, quedó el equipo de la Universidad Técnica de Manabí, que fueron representados por Dayanary Vergara, Gislaine Meza , Kiara Ponce y Andrea Vera. La competencia convocó a jóvenes de entre 18 y 25 años y tuvo como objetivo identificar, promover y proyectar a las nuevas generaciones de cocineros ecuatorianos. Con este resultado, el equipo de Tapia, Yanez, Salcedo y Reyes representará a Ecuador en la Continental Culinary Cup 2028, una de las competiciones de mayor prestigio de América.





Por otro lado, el Campeonato Mundial de Tapas edición Eliminatorias Ecuador 2026 lo ganó el chef ejecutivo Miguel Ponce. Esta competencia se realizó a través del convenio con el Ayuntamiento de Valladolid, España, y e-Spain, y permitió seleccionar al representante nacional que participará en noviembre en el Campeonato Mundial de Tapas, en España. El segundo lugar fue para el chef Andrés Granda, mientras que la chef Irene Varas obtuvo el tercer puesto.





En la Copa Mundial de la Panadería, Eliminatorias Ecuador 2026, el primer lugar fue para el equipo integrado por Alex Quezada, especialista en panadería; Alexis Briones, especialista en Viennoiserie; Ricardo Estrella, especialista en panes sin gluten; y el chef Manolo Romero, como coach. Con este resultado, el equipo representará a Ecuador en la Coupe du Monde de la Boulangerie. El segundo lugar fue para el equipo de Leonardo Quimi, Bryan Vera y Ronny Saldarriaga, con Mauro Salgan como coach. El tercer lugar lo obtuvo el equipo de Daniel Lituma, Alex Chango y Sofía Muñoz, junto al coach Luis Córdova.





“Estas competencias son una muestra del nivel y la preparación que existe en Ecuador. Cada participante llegó con el compromiso de demostrar su técnica, creatividad y pasión por la gastronomía, y hoy tenemos representantes que llevarán ese talento a escenarios internacionales. Este es también uno de los grandes objetivos del Guayaquil Food Show generar oportunidades para que nuestros profesionales puedan proyectarse más allá de nuestras fronteras”, señaló Santiago Granda, Director General de Food Show.





Las tres competencias contaron con la participación de profesionales y especialistas del sector gastronómico, quienes estuvieron a cargo de evaluar las propuestas de los participantes bajo criterios técnicos y de competencia. La organización de las competencias estuvo a cargo de la Academia Gastronómica del Ecuador (AGE), junto con los aliados nacionales e internacionales vinculados a cada certamen.





La segunda edición del Guayaquil Food Show cerró así una agenda que combinó competencia, formación, experiencias gastronómicas e intercambio internacional. La definición de los nuevos representantes de Ecuador para competencias internacionales refuerza el objetivo del encuentro de generar oportunidades para el talento nacional y posicionar a Guayaquil como un punto de encuentro para el desarrollo y proyección de la gastronomía ecuatoriana.