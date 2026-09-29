







La montaña fue el escenario de una nueva experiencia de aventura con la realización de la Intag Columbia SkyRace, una competencia de trail running que reunió a corredores de distintos lugares para enfrentarse a dos distancias: 10K y 33K, en un recorrido marcado por la exigencia, la naturaleza y los paisajes únicos de la zona de Intag.





La competencia convocó a 300 participantes, quienes llegaron preparados para poner a prueba su resistencia, técnica y capacidad de adaptación en un entorno de montaña. La carrera estuvo diseñada para ofrecer diferentes niveles de desafío, desde la distancia de 10K hasta el exigente recorrido de 33K.





La distancia de 10K representó un reto para quienes buscaban poner a prueba su velocidad, resistencia y técnica en terrenos de montaña. Por su parte, los 33K llevaron a los corredores a enfrentar un desafío de mayor exigencia y duración, atravesando diferentes escenarios naturales de Intag y poniendo a prueba su preparación física y mental.





Más allá de los kilómetros recorridos, la Intag Columbia SkyRace buscó celebrar la conexión entre deporte, naturaleza y aventura. Cada ascenso, descenso y tramo técnico fue parte de una experiencia que llevó a los participantes a salir de su zona de confort y enfrentarse a las condiciones propias de la montaña.





“En Columbia creemos que la aventura comienza cuando decidimos salir de nuestra zona de confort. La Intag Columbia Sky Race representa ese espíritu: explorar, desafiar nuestros límites y vivir la montaña de una manera diferente. Ver a 300 corredores asumir este reto en dos distancias demuestra la fuerza que tiene el trail running y la comunidad outdoor en Ecuador”, señaló la representante de la marca.





EL DESAFÍO CONTINÚA





Para quienes todavía tienen kilómetros por conquistar, la aventura no termina en Intag. El próximo desafío del calendario será la Cotopaxi Columbia SkyRace, que se realizará el 4 de diciembre, llevando nuevamente a los corredores a enfrentarse a la montaña en un escenario marcado por la altura, la exigencia y la aventura.





Después de Intag, el reto cambia de escenario, pero mantiene el mismo espíritu: explorar, superar los límites y descubrir hasta dónde podemos llegar.





La Cotopaxi Columbia Sky Race será una nueva oportunidad para que la comunidad de trail running se reúna y continúe construyendo experiencias alrededor de la montaña y el deporte outdoor en Ecuador.