

Diez estudiantes de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) recibieron becas de manutención financiadas por Karpowership a través del programa Dona Futuro, una iniciativa orientada a garantizar que las dificultades económicas no impidan que jóvenes talentosos completen su educación universitaria. Las becas fueron entregadas en el campus de ESPOL durante un evento que reunió a los beneficiarios, autoridades universitarias y representantes de Karpowership, poniendo en el centro las historias, aspiraciones y metas de futuro de los estudiantes. Diez estudiantes de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) recibieron becas de manutención financiadas por Karpowership a través del programa Dona Futuro, una iniciativa orientada a garantizar que las dificultades económicas no impidan que jóvenes talentosos completen su educación universitaria. Las becas fueron entregadas en el campus de ESPOL durante un evento que reunió a los beneficiarios, autoridades universitarias y representantes de Karpowership, poniendo en el centro las historias, aspiraciones y metas de futuro de los estudiantes.





Las diez becas ayudarán a los estudiantes a cubrir gastos esenciales relacionados con su formación universitaria, entre ellos alimentación, transporte, vivienda y atención de salud, permitiéndoles concentrarse de mejor manera en su desarrollo académico y profesional. Para Karpowership, esta iniciativa refleja el compromiso de la compañía con la generación de un impacto positivo y sostenible en las comunidades donde opera, reconociendo a la educación como un motor clave para ampliar oportunidades y contribuir al desarrollo social de largo plazo.





“Generar energía también significa generar oportunidades. Queremos que nuestra presencia en Ecuador vaya más allá de nuestras operaciones y contribuya al desarrollo de las comunidades locales. Apoyar a estos diez estudiantes significa invertir en su talento, en sus sueños y en el futuro del Ecuador”, señaló Nathalia Mahahuad, Gerente de Proyecto de Karpowership en Ecuador, durante el evento.





Durante la ceremonia, Cecilia Paredes, rectora de ESPOL, destacó la importancia que este apoyo puede tener en la vida de un estudiante:





“Una beca puede brindar tanto alivio como el impulso que un joven necesita para seguir adelante. A pesar de los desafíos que han enfrentado, estos estudiantes han decidido no rendirse. Hoy celebramos su perseverancia y agradecemos a quienes, como nosotros, creen en el poder de la educación para transformar vidas y construir un futuro mejor. Un sincero agradecimiento a Karpowership, no solo por otorgar estas becas, sino también por brindar esperanza a quienes merecen un futuro prometedor”, señaló Paredes.





Dona Futuro es un programa filantrópico que apoya a estudiantes de ESPOL que enfrentan dificultades socioeconómicas. La iniciativa articula a ESPOL, la Fundación de Ayuda a la Educación y un fideicomiso privado e independiente encargado de administrar las donaciones y canalizar los recursos hacia las necesidades de los estudiantes a lo largo de su trayectoria universitaria.





La contribución de Karpowership se suma a los esfuerzos que Dona Futuro desarrolla desde 2022 para reunir al sector privado, exalumnos de ESPOL y sociedad civil en torno a un objetivo común: garantizar que el talento, la determinación y el potencial académico no se vean limitados por las dificultades económicas.





Para Karpowership, esta alianza también representa una oportunidad para fortalecer su vínculo con el talento joven y reforzar la conexión entre educación, innovación y el sector energético. Energía para Ecuador, oportunidades para los ecuatorianos Desde el inicio de sus operaciones en Ecuador, Karpowership ha buscado complementar su aporte al sistema eléctrico del país con iniciativas que generen valor social.





A nivel global, la compañía desarrolla programas comunitarios en los países donde opera, incluyendo iniciativas enfocadas en educación, capacitación y becas. A través de su apoyo a Dona Futuro, Karpowership reafirma su compromiso con el desarrollo del Ecuador: no solo generando electricidad, sino también contribuyendo a crear oportunidades para una nueva generación de profesionales que aportará a construir el futuro del país.