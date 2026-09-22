







América Latina enfrenta una de las transiciones demográficas y epidemiológicas más aceleradas del planeta. Según estimaciones de los National Institutes of Health (NIH[1]), para el año 2050 las personas diagnosticadas con Alzheimer u otras demencias en la región podrían aumentar en un 200%, superando los 18 millones de afectados. Detrás de estas cifras hay personas, familias y comunidades enteras enfrentando profundos desafíos emocionales. Frente a esta realidad, nace el propósito de sensibilizar, conectar y brindar herramientas de apoyo mutuo y prevención.





El Alzheimer va más allá de un diagnóstico médico; transforma la vida cotidiana y los vínculos de quienes lo viven y de sus cuidadores. Por ello, es clave migrar hacia un enfoque integral que acompañe tanto la detección temprana de proteínas patológicas como la preservación de la dignidad, los recuerdos y la calidad de vida.





Entender el Alzheimer es abrir la puerta a la empatía y la contención. Para reflexionar y acompañar este camino, compartimos tres ejes fundamentales:





Comunicación y sensibilización: Espacios abiertos para abordar el olvido sin tabúes, visibilizar la realidad de las demencias y promover la empatía rompiendo estigmas desde el respeto y la comprensión.

Contención y memoria humana: Iniciativas centradas en proteger vivencias, tejer redes de apoyo entre familias y cuidadores, y preservar la dignidad y los recuerdos más valiosos de las personas.

Tecnología e información diagnóstica: Divulgación sobre cómo los avances en salud e innovación biomédica apoyan la detección temprana. Entre ellos destacan la neuroimagen avanzada (PET), que permite visualizar de forma no invasiva la acumulación de proteínas asociadas a la enfermedad en el cerebro, y los biomarcadores plasmáticos (pruebas de sangre), los cuales facilitan un tamizaje más accesible y masivo al detectar alteraciones proteicas en etapas tempranas.





Comprender la biología de la enfermedad mediante imágenes moleculares y pruebas de sangre permite intervenir en etapas preclínicas, abriendo una ventana histórica de oportunidad antes de que los síntomas interfieran significativamente con la vida diaria.





“Vencer el olvido requiere empatía, conocimiento y llegar a tiempo. Más allá de la ciencia, nuestro compromiso radica en ofrecer esperanza y certezas a las familias. Al combinar sensibilización humana con innovación en diagnósticos tempranos, buscamos acompañar a la comunidad para que cada persona mantenga su autonomía, dignidad y recuerdos durante más tiempo” mencionó Thais Cristine Leonel, Especialista Clinica Medical Affairs en Siemens Healthineers.





Es clave sumarse a la conversación, informarse y construir en conjunto una red solidaria donde la empatía, el acompañamiento y la prevención sean las mejores herramientas para cuidar el presente y el futuro propio y del círculo social más cercano.