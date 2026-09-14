

¿Qué puede tener que ver la compra de un auto eléctrico con la conservación de un bosque? En Ecuador, la respuesta ya se puede medir en territorio: 4'298.400 metros cuadrados de la Reserva Yanacocha han sido conservados, como resultado de la alianza entre Andor Corp-BYD Ecuador y Fundación Futuro, a través de su iniciativa NFTree. La cifra equivale a 429,84 hectáreas de bosque conservado en el corazón del Chocó Andino, uno de los ecosistemas de mayor importancia ambiental del país. ¿Qué puede tener que ver la compra de un auto eléctrico con la conservación de un bosque? En Ecuador, la respuesta ya se puede medir en territorio: 4'298.400 metros cuadrados de la Reserva Yanacocha han sido conservados, como resultado de la alianza entre Andor Corp-BYD Ecuador y Fundación Futuro, a través de su iniciativa NFTree. La cifra equivale a 429,84 hectáreas de bosque conservado en el corazón del Chocó Andino, uno de los ecosistemas de mayor importancia ambiental del país.





La iniciativa establece que por cada auto BYD vendido en Ecuador se destinan 1.000 metros cuadrados a la conservación de la Reserva Yanacocha, conectando así la movilidad eléctrica con la protección directa de los ecosistemas.





“Hablar de sostenibilidad no debería quedarse únicamente en lo que ocurre cuando encendemos un vehículo. También debemos preguntarnos qué impacto podemos generar fuera de él. Con NFTree estamos llevando esa conversación del concepto a un resultado concreto: cada vehículo vendido representa 1.000 metros cuadrados destinados a conservación”, expresó Santiago Pinto, CEO de Andor Corp-BYD Ecuador.





En el marco del Día Mundial del Auto Eléctrico, celebrado el pasado 9 de septiembre, BYD Ecuador, Grupo Futuro y Fundación Jocotoco llevaron el concepto de su campaña ambiental: “A bordo de la sostenibilidad” hasta la Reserva Yanacocha.





La jornada permitió vivir de cerca el territorio que forma parte de esta iniciativa y mostrar que la transición hacia nuevas formas de movilidad también puede generar impactos positivos más allá de las carreteras.





Del auto al bosque Para hacer visible una cifra que, expresada en metros cuadrados, puede resultar difícil de dimensionar, la celebración de la efeméride se trasladó hasta la Reserva Yanacocha, donde los asistentes pudieron conocer de primera mano el territorio que forma parte de esta iniciativa de conservación. Durante la jornada, representantes de Fundación Futuro explicaron el alcance de NFTree y los resultados alcanzados desde la firma del convenio en abril de 2025.





A esto se sumó la participación de Fundación Jocotoco, organización especializada en conservación, que compartió la importancia ecológica de Yanacocha y del Chocó Andino. La actividad se convirtió en una experiencia cercana y significativa para celebrar el Día Mundial del Auto Eléctrico, conectando la innovación, la movilidad y la conservación en un mismo espacio.







