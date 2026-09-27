







El comercio ilícito de cigarrillos mantiene una fuerte presencia en Ecuador. Según el estudio más reciente de INVAMER, el 74,9% de los cigarrillos comercializados en el país son ilícitos, una proporción que llega al 97% en la Costa y alcanza el 100% en Esmeraldas. A esta realidad se suman los operativos de control registrados durante 2026. Solo en agosto, más de 830.000 cigarrillos han sido incautados, de acuerdo con datos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE).





La cifra de agosto se suma a otras importantes incautaciones realizadas durante el año. En mayo, el SENAE reportó la incautación de más de 10 millones de cigarrillos en el Puerto Marítimo de Guayaquil, mientras que en junio fueron incautadas 350.000 unidades en Quito. Estos operativos muestran que el ingreso y comercialización de productos de origen ilícito continúa representando un desafío para los controles en el país.





El precio es uno de los factores que ayuda a explicar la presencia de estos productos en el mercado. De acuerdo con INVAMER, una cajetilla de 20 cigarrillos ilegales cuesta en promedio USD 2,69, frente a USD 6,49 de una cajetilla legal. La diferencia alcanza los USD 3,80 por cajetilla, y el 77% de los encuestados señala que elige cigarrillos ilegales por su precio.





El estudio también identifica las principales marcas presentes dentro del mercado ilícito. Carnival representa el 47,6%, seguida por Modern, con 21,6%, y Silver Elephant, con 5%. En cuanto a su procedencia, el informe señala que el 74,9% de los cigarrillos ilícitos comercializados en Ecuador proviene de Asia, principalmente de Corea del Sur y China.





La dimensión del fenómeno también ha sido recogida por el Global Organized Crime Index 2025. El informe estimaba que, para 2022, más del 70% del mercado de cigarrillos en Ecuador era ilícito y que este comercio generaba más de USD 200 millones anuales para grupos del crimen organizado.





El reporte identifica además el uso de puertos y pasos fronterizos informales para el ingreso de cigarrillos al país y advierte sobre la participación de redes criminales en su importación y comercialización. Esto evidencia que el comercio ilícito no se limita a puntos de venta informales, sino que involucra distintas etapas relacionadas con el ingreso, distribución y comercialización de estos productos.





Para los consumidores, el precio puede ser una primera señal de alerta. Una cajetilla ofrecida muy por debajo del valor habitual de un producto legal puede requerir una revisión adicional de su procedencia. También es importante verificar el empaque, las advertencias sanitarias y la información de la cajetilla, y comprobar que el producto cumpla con los requisitos establecidos para su comercialización en Ecuador.





Las cifras de INVAMER y las incautaciones registradas durante 2026 muestran la dimensión que mantiene el comercio ilícito de cigarrillos en Ecuador. Además de representar una competencia para el comercio formal y afectar la recaudación tributaria, este mercado está vinculado a dinámicas de criminalidad organizada que amplían sus impactos más allá del ámbito comercial.