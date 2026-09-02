

Paysafe (NYSE: PSFE), una plataforma de pagos líder, anunció hoy una alianza como Title Partner con Envision Racing, uno de los equipos más exitosos e innovadores de Formula E, dando inicio a una nueva era como Paysafe Envision Racing. Juntas, las dos compañías impulsarán el futuro de las experiencias conectadas para los fans, uniendo el automovilismo de clase mundial, el gaming y los pagos digitales en el ecosistema de fans más atractivo, gratificante y sostenible del deporte. Paysafe (NYSE: PSFE), una plataforma de pagos líder, anunció hoy una alianza como Title Partner con Envision Racing, uno de los equipos más exitosos e innovadores de Formula E, dando inicio a una nueva era como Paysafe Envision Racing. Juntas, las dos compañías impulsarán el futuro de las experiencias conectadas para los fans, uniendo el automovilismo de clase mundial, el gaming y los pagos digitales en el ecosistema de fans más atractivo, gratificante y sostenible del deporte.





La alianza se basa en una idea sencilla: los fans no deberían tener que elegir entre ver la acción y ser parte de ella. Desde la parrilla hasta el gaming, desde las arenas de esports hasta las recompensas exclusivas, Paysafe y Envision Racing crearán un recorrido conectado en el que cada interacción acerque a los fans al equipo y desbloquee algo nuevo.





Formula E es una de las propiedades de automovilismo de más rápido crecimiento en el mundo y está construida en torno al público al que precisamente sirve Paysafe: fans nativos digitales que se mueven con fluidez entre el deporte en vivo, el gaming, el contenido de creadores y el comercio digital. Con la era Gen4 preparada para redefinir las carreras eléctricas a través de autos más rápidos, un mayor rendimiento y un espectáculo aún más atractivo, Formula E está entrando en el capítulo más transformador de su historia. A través del escenario global de Formula E, Paysafe pondrá a Skrill, PaysafeCard, PaysafeWallet, PagoEfectivo y todo su portafolio de marcas de pagos para consumidores frente a más de 560 millones de espectadores de televisión en todo el mundo; como la infraestructura que impulsa la forma en que juegan, compiten y se conectan.





Esta ambición está respaldada por tres décadas de experiencia construida precisamente para este momento. Paysafe aporta experiencia en pagos para gaming y entretenimiento digital, una red de más de 1 millón de comercios, 19 millones de usuarios activos anuales, infraestructura regulatoria y de gestión de riesgos que abarca más de 100 países y más de 100 socios bancarios en todo el mundo. Pocas compañías pueden combinar ese nivel de confianza y escala con la velocidad que exige esta alianza.





En el marco de la alianza, Paysafe y Envision Racing explorarán una hoja de ruta compartida de innovaciones centradas en los fans: torneos de esports, competencias de sim-racing, experiencias exclusivas VIP en carreras, activaciones de gaming, integraciones de billeteras digitales y programas de recompensas, todo diseñado en torno a una única ambición: convertir a los espectadores en participantes.





Bruce Lowthers, CEO de Paysafe, afirmó: "Envision Racing nos brinda una plataforma para llegar a una audiencia global que vive en la intersección entre el deporte, el gaming y la tecnología, y ese es exactamente el espacio en el que Paysafe está diseñada para operar. Esta alianza construirá algo que los fans no han visto antes: un ecosistema donde las carreras, el gaming y las recompensas se unen, y donde Skrill, PaysafeCard, PaysafeWallet y PagoEfectivo se convierten en parte de la forma en que una nueva generación de fans se relaciona con el deporte que ama. Estamos orgullosos de asociarnos con un equipo que comparte nuestra pasión por la innovación y por redefinir lo que es posible para los fans.”





Franz Jung, CEO y Presidente del Directorio de Envision Racing y VP de Envision Energy, afirmó: "Envision Energy está encantada de contar con una marca global tan extraordinaria como Paysafe uniéndose a Envision como Title Partner del equipo. Estamos realmente entusiasmados por ver hasta dónde pueden llegar ambas empresas para impulsar a este equipo de carreras. Estamos increíblemente orgullosos de nuestros logros dentro y fuera de la pista y sabemos que Paysafe nos apoyará en la próxima evolución a medida que ingresemos a GEN4.”





Sylvain Filippi, Managing Director y CTO de Envision Racing, afirmó: “Que Paysafe se una a nosotros como Title Partner es un momento enorme para el equipo. Son un verdadero actor global, con presencia en gaming, entretenimiento y pagos, que se alinea estrechamente con la audiencia global de fans de Formula E. Estamos construyendo las bases de un programa de fans muy exitoso; vamos a disfrutar nuestro recorrido junto a Paysafe para llevar nuestro posicionamiento único en el deporte a más personas a nivel global y continuar impulsando el conocimiento y la comprensión de cómo este equipo está comprometido con apoyar un planeta más saludable. Tenemos algunos planes excelentes en marcha juntos, y el inicio de la Temporada 13 con el nuevo auto GEN4 es solo el comienzo.”





El lanzamiento de la decoración del vehículo (livery) está previsto para octubre y activaciones de mayor escala a lo largo de la Temporada 13.