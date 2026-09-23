







Correr también puede ser una forma de conectar con la ciudad, cuidar la salud y compartir una misma energía con miles de personas. Bajo esta visión, el próximo 22 de noviembre, Quito será sede de la primera edición de Marathon Rock ‘n’ Roll Running Series presentada por Visa Quito 2026, una competencia que busca impulsar el deporte como un espacio de bienestar, superación personal y comunidad.





Con distancias de 10K y 21.1K, Marathon Rock ‘n’ Roll Running Series presentada por Visa Quito 2026 invita a cada persona a plantearse un nuevo desafío, sin importar si es su primera carrera o si ya tiene experiencia en el mundo del running. Es una oportunidad para regalarse un momento de bienestar, salir de la rutina y descubrir todo lo que se puede lograr cuando el cuerpo y la mente avanzan hacia una misma meta.





Durante el recorrido, Quito se convertirá en un escenario en movimiento. 11 puntos musicales con bandas de rock en vivo y DJs acompañarán a los corredores en distintos momentos de la ruta, creando una energía que impulsa, acompaña y transforma el esfuerzo de cada kilómetro en una experiencia compartida. Porque en esta carrera no solo importa llegar, sino todo lo que se siente mientras se avanza.





El recorrido permitirá redescubrir la ciudad desde una nueva mirada, atravesando lugares emblemáticos como Galo Plaza Lasso, Amazonas, la avenida 6 de Diciembre y el Centro Histórico, en una jornada donde deporte, música y comunidad se unirán para crear un recuerdo que permanecerá más allá de la meta.





Con estándares internacionales en hidratación, nutrición, seguridad y atención al corredor, la competencia ofrecerá las condiciones necesarias para que cada participante pueda concentrarse en disfrutar el desafío. Además, la carrera contará con la participación de corredores de distintos países como Canadá, Chile, Colombia, El Salvador, Alemania, México, Panamá, Perú, Estados Unidos y Venezuela, quienes llegarán a Quito para ser parte de esta primera edición.





Y cuando llegue el último paso, la celebración continuará. La Plaza San Francisco recibirá a los corredores de las distancias 10K y 21.1K con un concierto en vivo, creando un espacio para celebrar este gran logro junto a familiares y amigos, y compartir la emoción de haber recorrido Quito a otro ritmo.





Andesports, organizador de eventos como IRONMAN 70.3 Ecuador, trae a Quito el concepto de Rock ‘n’ Roll Running Series, presente en ciudades como Madrid, Las Vegas, Ciudad de México y Santiago, adaptándolo a la identidad y energía de la capital ecuatoriana.





Marathon Rock ‘n’ Roll Running Series presentada por Visa Quito 2026 busca convertirse en un punto de encuentro para quienes creen que el deporte no solo fortalece el cuerpo, sino también genera bienestar, conexión y nuevas experiencias compartidas.