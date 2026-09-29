







Con el objetivo de mitigar riesgos y mantener la limpieza en la ciudad ante la llegada del Fenómeno de El Niño, Consorcio Urvaseo hace un llamado a la ciudadanía a reforzar las buenas prácticas en el manejo de desechos domiciliarios.





Para garantizar la eficiencia en la recolección y evitar emergencias por acumulación de desechos durante las lluvias, Urvaseo recomienda: