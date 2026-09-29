Ecuador
Recomendaciones para prevenir afectaciones durante el Fenómeno de El Niño
Con el objetivo de mitigar riesgos y mantener la limpieza en la ciudad ante la llegada del Fenómeno de El Niño, Consorcio Urvaseo hace un llamado a la ciudadanía a reforzar las buenas prácticas en el manejo de desechos domiciliarios.
Para garantizar la eficiencia en la recolección y evitar emergencias por acumulación de desechos durante las lluvias, Urvaseo recomienda:
- Respetar horarios y frecuencias de recolección: sacar los desechos estrictamente dentro de los días y horas asignados a su sector. La información detallada se encuentra disponible en la página web www.urvaseo.com.
- Usar fundas resistentes y bien anudadas: disponer los desechos en fundas plásticas de buen grosor para evitar roturas o derrames con el agua de lluvia.
- Actuar con responsabilidad durante lluvias intensas: si las precipitaciones impiden sacar los desechos a tiempo, se debe esperar a la siguiente frecuencia de recolección o trasladarlos a cualquiera de los 14 Centros de Acopio habilitados en la ciudad, los cuales atienden los 365 días del año sin costo alguno.
- Correcta ubicación de los desechos: colocar las fundas en la acera al pie de la vivienda o en los puntos fijos de recolección habituales. Está estrictamente prohibido colocar basura en los parterres centrales.
- Limpieza del frente del predio: mantener limpias las aceras correspondientes a viviendas o locales comerciales, tarea que es responsabilidad directa del propietario del inmueble.
- No desechar materiales de construcción, muebles, ni desechos de gran tamaño en la vía pública o espacios abiertos.