







UNACEM Ecuador recibió la distinción especial “Gestión responsable de refrigerantes”, un galardón que reconoce las acciones que contribuyen a una gestión adecuada de estas sustancias, la prevención de emisiones y la protección de la capa de ozono. La distinción destaca el aporte de la compañía a través de su experiencia en coprocesamiento y disposición final segura de gases refrigerantes, una iniciativa que permite evitar la emisión de más de 44.000 toneladas de CO₂ equivalente a la atmósfera a la fecha.





La distinción forma parte de los Reconocimientos Ozono Ecuador 2026, organizados por la Unidad Técnica de Ozono del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). El reconocimiento busca destacar a empresas, instituciones y actores que han contribuido al cumplimiento de los compromisos ambientales del Ecuador, al fortalecimiento de las capacidades nacionales y a la promoción de prácticas sostenibles, particularmente en materia de protección de la capa de ozono y gestión responsable de refrigerantes.





Este logro es resultado de la experiencia y capacidad técnica que UNACEM Ecuador ha desarrollado en materia de coprocesamiento de residuos de otras industrias. Entre 2018 y 2019, la compañía participó en la gestión y disposición final de los gases refrigerantes CFC12, HCFC y otros, recuperados en el marco del Plan Renova Refrigeradora, iniciativa del Gobierno Nacional que promovió la renovación de electrodomésticos obsoletos y permitió recuperar sustancias agotadoras de la capa de ozono.





A través de este proyecto, y en coordinación con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y ONUDI, UNACEM Ecuador dio una disposición final segura a los gases recuperados, evitando su liberación a la atmósfera. Esta acción permitió contribuir tanto a la protección de la capa de ozono como a los esfuerzos nacionales de mitigación del cambio climático.





La destrucción de estos gases se realizó mediante el proceso de coprocesamiento en el horno de la línea 2 de producción de UNACEM Ecuador, donde se alcanzan temperaturas superiores a los 1.450 °C. El proceso cuenta con monitoreo continuo de los gases de combustión, mientras que las condiciones operativas del horno permiten asegurar la destrucción de las sustancias agotadoras de la capa de ozono bajo condiciones controladas.





“Este reconocimiento refleja una experiencia que demuestra cómo nuestra capacidad técnica puede convertirse en soluciones concretas para atender desafíos ambientales del país. Desde UNACEM Ecuador continuamos trabajando bajo principios de desarrollo sostenible y poniendo nuestra experiencia en coprocesamiento al servicio de una gestión responsable de los residuos y de la protección del ambiente”, señaló Patricio Díaz, gerente de Sostenibilidad de UNACEM Ecuador.





Como parte de esta experiencia, UNACEM Ecuador cuenta con una Licencia Ambiental otorgada por la Autoridad Ambiental Nacional para la destrucción de sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO), lo que le permite participar en iniciativas de esta naturaleza mediante procesos seguros y ambientalmente controlados.





De esta manera, UNACEM Ecuador pone su experiencia y capacidad técnica al servicio de una gestión ambiental responsable, impulsando procesos seguros y técnicamente controlados que aportan a la protección de la capa de ozono y reflejan cómo, unidos, construimos un mundo sostenible.