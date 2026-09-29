







UNACEM Ecuador y Cemento Selvalegre fueron reconocidos por su trayectoria y aporte al desarrollo del sector de la construcción durante el lanzamiento del libro “Habitar Espacios Sostenibles 2026”, una publicación de Qube Media. El encuentro destacó su incursión en proyectos que incorporan criterios de sostenibilidad y nuevas formas de concebir los espacios, contribuyendo a la transformación del sector en Ecuador.





En esta edición, UNACEM Ecuador, con su marca Selvalegre, participó con dos proyectos emblemáticos: San Patricio Smart Living y Akua Resort Experience, obras que reflejan cómo la innovación, la calidad y la sostenibilidad pueden integrarse en proyectos que buscan transformar la manera de construir y habitar los espacios. Ambos proyectos incorporan soluciones de hormigón Selvalegre, desarrolladas para responder a las necesidades de una construcción eficiente, resistente y sostenible.





Para UNACEM Ecuador y su marca Selvalegre, la sostenibilidad forma parte de la estrategia y orienta la manera en que la compañía gestiona sus operaciones, desarrolla sus productos y genera valor. Su enfoque integra innovación, economía circular, eficiencia energética y una gestión responsable de los recursos, junto con una hoja de ruta hacia la carbono neutralidad. La compañía trabaja además en el desarrollo de soluciones de cemento y hormigón orientadas a ofrecer calidad, resistencia, durabilidad y un desempeño ambiental responsable, contribuyendo a edificaciones más sostenibles, resilientes, durables y seguras.





Este reconocimiento pone en valor la trayectoria de UNACEM Ecuador y Cemento Selvalegre como aliados del sector de la construcción, acompañando proyectos que aportan al desarrollo de las ciudades y responden a las necesidades de las personas. Guiada por su propósito, “Unidos crecemos para construir un mundo sostenible”, la compañía continúa impulsando innovación y soluciones que contribuyen al desarrollo presente y futuro del Ecuador.