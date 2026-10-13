Quito se prepara para cuatro días de novedades automotrices. Del 15 al 18 de octubre, Automundo 2026 recibirá al público en el Centro de Convenciones Metropolitano, dentro del Parque Bicentenario. La feria celebrará su edición número 22 con más de 80 lanzamientos y actividades para conocer los vehículos que llegan al mercado ecuatoriano.

La exhibición reunirá más de 300 modelos de más de 50 marcas en un área de 18.700 metros cuadrados, una superficie que supera en 5.000 metros cuadrados a la del año pasado. Habrá automóviles, SUV, camionetas, vans y camiones, con opciones de combustión, híbridas y eléctricas.

El recorrido incluirá una zona de pruebas de manejo y alrededor de 60 negocios vinculados con repuestos, accesorios, mantenimiento, tecnología y financiamiento. Esta oferta permitirá complementar la búsqueda de un vehículo con información sobre los servicios disponibles para su compra y cuidado.

En el marco de esta cita, Autos-Ecuador.com pone en marcha una iniciativa de encuesta dirigida a todos los visitantes de la feria, para conocer qué marca se convierte en su elegida después de recorrer la exposición. El medio presenta esta iniciativa como una encuesta 100 % transparente, orientada a dar voz a la comunidad y recoger las preferencias de quienes participen.

Los asistentes podrán registrar su voto en automundo.autos-ecuador.com y apoyar a la marca que más les haya gustado por sus modelos, diseño, tecnología o propuesta de movilidad. La participación es voluntaria y los resultados reflejarán las preferencias de las personas que decidan votar.

La agenda de la feria también abrirá espacio al debate sobre los cambios de la industria. El viernes 16 y sábado 17 se realizarán charlas sobre movilidad, innovación y tendencias. Además, la organización impulsará medidas para reducir materiales impresos, botellas plásticas y consumo eléctrico.

Para preparar la visita, MotorTerra y Automundo han desarrollado una guía digital interactiva con mapas, directorio de marcas y agenda. La herramienta permitirá localizar los stands y organizar el recorrido desde el teléfono, además de consultar contenidos sobre tecnologías de asistencia a la conducción.

La atención será de 09:00 a 21:00 durante las cuatro jornadas. La entrada general costará USD 5; niños, adultos mayores y personas con discapacidad pagarán USD 2,50.