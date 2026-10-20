De izquierda a derecha: Alexandra Carrera, Jefa Regional Stellantis; Alberto Pérez, Gerente Comercial; Pablo Burbano, Gerente de Unidad de Negocio; Santiago Castro, CEO de Corporación Maresa; María Isabel Muñoz, Jefa de Marketing Stellantis.

Desde vehículos híbridos para la ciudad hasta pickups de gran capacidad, FIAT, Jeep y RAM presentaron en Desde vehículos híbridos para la ciudad hasta pickups de gran capacidad, FIAT, Jeep y RAM presentaron en Automundo 2026 distintas alternativas de movilidad para el mercado ecuatoriano. Corporación Maresa participó en esta edición de la feria con un portafolio que destacó por su diseño, tecnología, versatilidad y desempeño, acompañado de beneficios comerciales exclusivos para los asistentes.





La participación de las tres marcas permitió acercar a los visitantes opciones para diferentes necesidades: desde quienes buscan su primer vehículo o una alternativa para sus recorridos diarios, hasta emprendedores que requieren soluciones para sus negocios y conductores que priorizan la potencia y capacidad.





Entre las novedades de FIAT destacó el FIAT Pulse, un SUV que combina diseño, conectividad y versatilidad para la conducción diaria. La exhibición también incluyó el FIAT 600 Hybrid, que incorpora tecnología híbrida y diseño italiano, y el FIAT Fiorino, un vehículo comercial pensado para facilitar las actividades de emprendedores y pequeños negocios. Jeep, por su parte, puso en exhibición el Jeep Avenger, un SUV que reúne tecnología, seguridad y diseño en una propuesta que acerca el espíritu de aventura de la marca a la movilidad cotidiana.







Este modelo representó una alternativa para quienes buscan ingresar al universo Jeep sin dejar de lado la comodidad y funcionalidad para la ciudad. En el segmento de pickups, RAM presentó la RAM 1500 Phantom, que sobresalió por su diseño imponente, potencia, capacidad y equipamiento tecnológico, junto con un interior orientado al confort de sus ocupantes. Este modelo representó una alternativa para quienes buscan ingresar al universo Jeep sin dejar de lado la comodidad y funcionalidad para la ciudad. En el segmento de pickups, RAM presentó la RAM 1500 Phantom, que sobresalió por su diseño imponente, potencia, capacidad y equipamiento tecnológico, junto con un interior orientado al confort de sus ocupantes.







La oferta se complementó con la RAM 700, una opción versátil para quienes necesitan un vehículo que responda tanto a las exigencias del trabajo como a sus actividades personales. Además de conocer los modelos, los visitantes de Automundo 2026 pudieron acceder a beneficios exclusivos, como crédito productivo con una tasa del 4,99%, tres años de mantenimiento para la RAM 1500 Phantom y precios diferenciados durante la feria, sujetos a las condiciones comerciales de cada vehículo. La oferta se complementó con la RAM 700, una opción versátil para quienes necesitan un vehículo que responda tanto a las exigencias del trabajo como a sus actividades personales. Además de conocer los modelos, los visitantes de Automundo 2026 pudieron acceder a beneficios exclusivos, como crédito productivo con una tasa del 4,99%, tres años de mantenimiento para la RAM 1500 Phantom y precios diferenciados durante la feria, sujetos a las condiciones comerciales de cada vehículo.





La participación de Corporación Maresa en Automundo 2026 formó parte de su estrategia para acercar las marcas FIAT, Jeep y RAM a los consumidores ecuatorianos, a través de una oferta que integra nuevas tecnologías, funcionalidad y alternativas de compra para distintos segmentos del mercado.