

Coca-Cola presentó su primera Coke Studio Session en Ecuador, una experiencia que reunió música en vivo, talento nacional y momentos para compartir. Con McDonald’s como el escenario y la participación del artista ecuatoriano Dicapo, la marca sorprendió al público con una propuesta que celebra una de las grandes pasiones de las nuevas generaciones: la música. Coke Studio es una plataforma enfocada en la música y el entretenimiento que acerca a las audiencias a sus artistas favoritos a través de presentaciones en vivo y experiencias musicales únicas. Coca-Cola presentó su primera Coke Studio Session en Ecuador, una experiencia que reunió música en vivo, talento nacional y momentos para compartir. Con McDonald’s como el escenario y la participación del artista ecuatoriano Dicapo, la marca sorprendió al público con una propuesta que celebra una de las grandes pasiones de las nuevas generaciones: la música. Coke Studio es una plataforma enfocada en la música y el entretenimiento que acerca a las audiencias a sus artistas favoritos a través de presentaciones en vivo y experiencias musicales únicas.





A través de Coke Studio Session, la marca busca generar espacios de conexión entre los artistas y el público, celebrando la música y el talento local. Su llegada a Ecuador refleja el reconocimiento al crecimiento y la relevancia que ha alcanzado la industria musical del país, así como su proyección en la escena internacional.





El protagonista fue Dicapo (Diego Chiang), cantante y compositor guayaquileño, cuya propuesta musical combina influencias del pop, indie y R&B. Con un estilo propio y una creciente presencia en la escena nacional, el artista aportó su identidad musical a esta primera edición, destacando el potencial de las nuevas voces ecuatorianas.













“En Coca-Cola sabemos que las grandes pasiones tienen el poder de transformar los momentos cotidianos en experiencias extraordinarias. La música es una de ellas, porque despierta emociones, une a las personas y nos permite disfrutar de aquello que más nos gusta. Con la llegada de Coke Session a Ecuador, queremos seguir creando espacios que celebren esas conexiones y acerquen a las nuevas generaciones al talento artístico de nuestro país”, señaló Cristina Ordóñez, Directora Senior de Frontline Marketing de Coca-Cola Ecuador.







Iniciativas como Coke Studio Session reflejan el compromiso de Coca-Cola por seguir innovando, conectar con las nuevas generaciones y crear espacios donde la música y las pasiones compartidas sean protagonistas. Esta plataforma será una apuesta clave para la marca durante los próximos años, con el objetivo de seguir impulsando el talento local y acercar nuevas experiencias musicales a los ecuatorianos. Iniciativas como Coke Studio Session reflejan el compromiso de Coca-Cola por seguir innovando, conectar con las nuevas generaciones y crear espacios donde la música y las pasiones compartidas sean protagonistas. Esta plataforma será una apuesta clave para la marca durante los próximos años, con el objetivo de seguir impulsando el talento local y acercar nuevas experiencias musicales a los ecuatorianos.





Con más artistas, nuevas ciudades y muchas sorpresas, Coke Studio continuará creando oportunidades para conectar al público con la música y sus artistas favoritos.