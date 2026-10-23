

El aroma del palo santo que acompaña los recorridos por las calles del Centro Histórico de Quito inspira la colada morada de Casa Gangotena. Su receta incorpora palo santo junto con cardamomo, ataco, hierba luisa y hojas de naranjo, ingredientes que aportan matices particulares a esta bebida tradicional ecuatoriana. La preparación combina estas notas aromáticas con mortiño, mora y guayaba, además de almíbares de piña y babaco. El resultado es una propuesta que reúne sabores de temporada con aromas que evocan la identidad del Centro Histórico. El aroma del palo santo que acompaña los recorridos por las calles del Centro Histórico de Quito inspira la colada morada de Casa Gangotena. Su receta incorpora palo santo junto con cardamomo, ataco, hierba luisa y hojas de naranjo, ingredientes que aportan matices particulares a esta bebida tradicional ecuatoriana. La preparación combina estas notas aromáticas con mortiño, mora y guayaba, además de almíbares de piña y babaco. El resultado es una propuesta que reúne sabores de temporada con aromas que evocan la identidad del Centro Histórico.





El ataco contribuye a su característico color, mientras que las hierbas y especias aportan profundidad a su perfil sensorial. Esta conexión con Quito también se refleja en las cinco variedades de guaguas de pan, inspiradas en personajes, lugares y expresiones culturales del país. La Cucurucho, rellena de frutos rojos, evoca una figura tradicional de Semana Santa; la Hermana Clarisa, con almendra y manjar, hace referencia al convento cercano al hotel; y la Evaristo, con chocolate al estilo quiteño, rinde homenaje a una figura emblemática de la ciudad.







A estas creaciones, se suman la Rubia Gangotena, rellena de pistacho, es una creación propia del hotel, mientras que la Esmeraldeña combina piña y coco como referencia a la cultura afroecuatoriana. De esta manera es como la propuesta va más allá de los sabores y permite conocer algunas de las historias y tradiciones de Quito y Ecuador a través de su gastronomía. A estas creaciones, se suman la Rubia Gangotena, rellena de pistacho, es una creación propia del hotel, mientras que la Esmeraldeña combina piña y coco como referencia a la cultura afroecuatoriana. De esta manera es como la propuesta va más allá de los sabores y permite conocer algunas de las historias y tradiciones de Quito y Ecuador a través de su gastronomía.





Desde los aromas asociados al Centro Histórico hasta los personajes y las expresiones culturales que inspiran las guaguas de pan, cada preparación reúne elementos que forman parte de la identidad del país. La colada morada y las guaguas de pan estarán disponibles hasta el 8 de noviembre de 2026, en el jardín de Casa Gangotena, de 15:00 a 18:00, con reserva previa.