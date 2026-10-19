

Durante los cuatro días de feria de Automundo 2026, BAIC demuestra que la tecnología, el diseño y el confort premium pueden estar al alcance de más conductores. Sus modelos todoteereno B30 y B60 son prueba de ellos, debido a que ofrecen prestaciones poco comunes en su rango de precio, como sistemas avanzados de ayuda a la conducción, modos de manejo para distintos terrenos y detalles de confort como techo panorámico y asientos con función de masaje. Durante los cuatro días de feria de Automundo 2026, BAIC demuestra que la tecnología, el diseño y el confort premium pueden estar al alcance de más conductores. Sus modelos todoteereno B30 y B60 son prueba de ellos, debido a que ofrecen prestaciones poco comunes en su rango de precio, como sistemas avanzados de ayuda a la conducción, modos de manejo para distintos terrenos y detalles de confort como techo panorámico y asientos con función de masaje.





Por ejemplo, el B30 que va desde USD 29.990 combina un motor 1.5 turbo con un sistema híbrido y varias funciones que normalmente no se encuentran a este valor, tales como:





Siete modos de manejo, listos para enfrentar arena, barro, agua y nieve.

Seguridad en 3D: cámara inteligente con visión de 360 grados y un sistema de asistencia a la conducción respaldado por ocho radares.

Espacio y conectividad: Apple CarPlay y MirrorLink sin cables, un amplio techo panorámico y asientos que se abaten por completo y pueden formar una cama, ideal para descansar en viajes largos.





Mientras que el B60 que destaca por su amplitud y capacidad. Cuenta con tres filas de asientos y un motor 2.0 turbo con sistema mild-hybrid de 48V y detalles de primera clase difíciles de ver en su rango de precio:





Asientos calefactables, ventilados y con masaje en la primera y segunda fila.

Climatización independiente para las tres filas.

Nueve modos de manejo.

Sistemas de seguridad ADAS, como frenado automático y control de crucero adaptativo.

Estacionamiento autónomo con vista aérea panorámica.

WiFi integrado y conexión sin cables para teléfonos inteligentes.





Pero la apuesta de BAIC no se limitó a su oferta actual. En Automundo, la marca también anticipa E-VOLUTION, una tecnología que busca facilitar el acceso a la conducción eléctrica sin depender de un cargador externo.





Su sistema RE-HEV utiliza un motor eléctrico para impulsar las ruedas, mientras que el motor a combustión genera electricidad cuando la batería necesita energía. De esta forma, el vehículo se abastece de combustible en estaciones convencionales y mantiene la experiencia de conducción eléctrica.





La llegada de esta tecnología al mercado ecuatoriano está prevista para noviembre con los modelos X55 y X7, ampliando la oferta de vehículos eléctricos no enchufables de BAIC en el país.





Detrás de cada modelo, BAIC cuenta en Ecuador con el respaldo de Automotores y Anexos, ahora AYASA, que acompaña a sus clientes con posventa, repuestos disponibles y una red de atención a nivel nacional.