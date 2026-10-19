

Automundo 2026 reunirá a las principales marcas del sector para presentar sus propuestas en un mercado marcado por la búsqueda de alternativas de movilidad eficiente, los avances tecnológicos y las nuevas necesidades de seguridad. En este escenario, los vehículos eléctricos e híbridos, los sistemas de asistencia a la conducción y el blindaje automotriz forman parte de las tendencias que reflejan la evolución de la industria nacional. Los vehículos eléctricos impulsaron una nueva etapa en la movilidad sostenible y continúan formando parte de la transformación del sector. Automundo 2026 reunirá a las principales marcas del sector para presentar sus propuestas en un mercado marcado por la búsqueda de alternativas de movilidad eficiente, los avances tecnológicos y las nuevas necesidades de seguridad. En este escenario, los vehículos eléctricos e híbridos, los sistemas de asistencia a la conducción y el blindaje automotriz forman parte de las tendencias que reflejan la evolución de la industria nacional. Los vehículos eléctricos impulsaron una nueva etapa en la movilidad sostenible y continúan formando parte de la transformación del sector.





Sin embargo, las necesidades de autonomía, la disponibilidad de puntos de carga y la posibilidad de realizar recorridos largos también influyen en las decisiones de compra. En este contexto, los híbridos ganan terreno como una alternativa que combina un motor de combustión con uno eléctrico, ofreciendo flexibilidad para distintos tipos de desplazamiento sin depender exclusivamente de la recarga externa. Marcas como Ford Quito Motors apuestan por este tipo de tecnología como una alternativa que responde a las distintas necesidades de los conductores.





“Hoy las personas buscan vehículos que se adapten a su día a día, a sus recorridos y a sus expectativas de consumo. Los híbridos ofrecen una opción interesante porque combinan dos sistemas de propulsión y permiten aprovechar sus ventajas según las condiciones de conducción”, señala José Ávila, gerente general de Quito Motors.





La evolución del mercado también se refleja en la incorporación de tecnologías que transforman la experiencia al volante.





Sistemas como Ford Co-Pilot360 integran asistencias a la conducción diseñadas para alertar al conductor y ayudar a prevenir o mitigar determinadas situaciones de riesgo. A estas soluciones se suman funciones como los sistemas de estacionamiento asistido que hacen que un vehículo se parquee solo, las interfaces multimedia con comandos de voz, que permiten interactuar con distintas funciones del vehículo de manera más práctica.





Estas tecnologías buscan facilitar las maniobras, mejorar la experiencia de conducción y contribuir a una movilidad más segura, sin sustituir la atención ni la responsabilidad del conductor. Paralelamente, el blindaje automotriz gana presencia en Ecuador y se posiciona como una categoría cada vez más visible dentro del mercado. Según cifras de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), los vehículos blindados registrados en el país pasaron de 3.071 en 2021 a 26.096 en 2025, lo que representa un crecimiento superior al 749 % en cuatro años.





De este último total, 25.800 correspondían a vehículos de uso privado, una cifra que evidencia la relevancia que ha adquirido esta alternativa de protección. La incorporación de blindaje en vehículos de uso cotidiano busca responder a las necesidades de seguridad sin dejar de considerar aspectos como la comodidad, la funcionalidad y las características del automóvil. Las soluciones disponibles permiten adaptar los vehículos a diferentes requerimientos de protección, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las necesidades de cada propietario.





En Automundo 2026, Ford Quito Motors presentó dos nuevos modelos: la All New Ford Territory Platinum Full Hybrid, una SUV que combina sofisticación, tecnología y confort con una potencia combinada de 241 caballos de fuerza y un torque de 545 Nm; y la Ford Ranger Limited 3.0, equipada con un motor diésel V6 de 3.0 litros, 246 caballos de fuerza y 600 Nm de torque, que destaca por su capacidad, robustez y versatilidad.





Ambos lanzamientos reflejan la apuesta de la marca por ofrecer alternativas que responden a distintas necesidades de movilidad y desempeño. Con más de 67 años de trayectoria en Ecuador, Quito Motors, representante de Ford en el país desde 1959, analiza estas tendencias como parte de la evolución del mercado y de las necesidades de los conductores. Su participación en Automundo 2026, con el lanzamiento de la All New Ford Territory Platinum Full Hybrid y la Ford Ranger Limited 3.0, refleja su apuesta por acercar al público nuevas propuestas de tecnología, desempeño y movilidad.