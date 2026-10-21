

Grupo Ambacar participó en Grupo Ambacar participó en Automundo 2026, del 15 al 18 de octubre en el Centro de Convenciones Bicentenario de Quito, con una propuesta que responde a distintas necesidades de movilidad. El Livan RL7 EV, los KGM Torres Hybrid y Actyon Hybrid, y la camioneta KYC F3 reúnen alternativas para quienes buscan un vehículo eléctrico, un SUV híbrido o una herramienta para sus actividades productivas.





Con este portafolio, el grupo acerca al público tecnologías y formatos de vehículos que permiten elegir según el uso cotidiano, las preferencias de conducción y las necesidades de cada usuario. Su participación mantiene el enfoque en innovación, seguridad y confort, acompañado por el respaldo comercial y de posventa de Grupo Ambacar en Ecuador.





Este respaldo se articula en tres conceptos esenciales: repuestos asegurados, extras incluidos y seminuevos garantizados, que forman parte de la propuesta de valor de Ambacar para sus clientes.





Livan RL7 EV una propuesta eléctrica para la conducción diaria







El Livan RL7 EV combina un diseño tipo fastback con una motorización 100% eléctrica de 161 HP y 240 Nm de torque. Su batería de litio hierro fosfato (LFP), de 50 kWh, ofrece una autonomía de hasta 350 kilómetros bajo el ciclo NEDC, una referencia de homologación que puede variar según las condiciones de conducción y uso. El Livan RL7 EV combina un diseño tipo fastback con una motorización 100% eléctrica de 161 HP y 240 Nm de torque. Su batería de litio hierro fosfato (LFP), de 50 kWh, ofrece una autonomía de hasta 350 kilómetros bajo el ciclo NEDC, una referencia de homologación que puede variar según las condiciones de conducción y uso.





El modelo permite recuperar del 30% al 80% de la batería en aproximadamente 20 minutos mediante carga rápida, bajo las condiciones adecuadas de carga. Incorpora refrigeración líquida para la batería y una garantía de ocho años o 160.000 kilómetros para este componente. En la cabina destacan la pantalla táctil de 15,4 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, el tablero digital de 9,2 pulgadas y una distancia entre ejes de 2.775 mm que favorece el espacio interior. Su equipamiento incluye control de estabilidad y tracción, frenos ABS con distribución electrónica de frenado, cámara de reversa y anclajes ISOFIX.





“El RL7 EV reúne atributos que ayudan al usuario a incorporar la movilidad eléctrica a su vida diaria: autonomía, conectividad y una batería respaldada por una garantía de largo plazo. Nuestra propuesta es acompañar esa elección con servicio de posventa y soporte para que el cliente conozca y aproveche la tecnología de su vehículo”, señala Pietro Pilo País, Director de Posventa de Grupo Ambacar.





KGM Torres Hybrid capacidad SUV con tecnología híbrida







KGM, marca 100% coreana con más de 70 años de trayectoria en el mercado automotor, presenta el Torres Hybrid, un SUV que combina robustez, espacio y eficiencia con el respaldo de su experiencia en la industria. Su sistema híbrido Dual-Tech (E-DHT) gestiona el funcionamiento del motor eléctrico y del motor de combustión mediante modos eléctrico, híbrido en serie e híbrido en paralelo, adaptando la entrega de energía a las condiciones de manejo. KGM, marca 100% coreana con más de 70 años de trayectoria en el mercado automotor, presenta el Torres Hybrid, un SUV que combina robustez, espacio y eficiencia con el respaldo de su experiencia en la industria. Su sistema híbrido Dual-Tech (E-DHT) gestiona el funcionamiento del motor eléctrico y del motor de combustión mediante modos eléctrico, híbrido en serie e híbrido en paralelo, adaptando la entrega de energía a las condiciones de manejo.





Inspirado en el Parque Nacional Torres del Paine, el modelo ofrece una propuesta para el uso familiar y los viajes. Su estructura incorpora un 78% de acero de alta resistencia, ocho airbags y sistemas como control antivuelco, monitoreo de presión de neumáticos y mitigación de colisión secundaria. El asiento del conductor con ajuste eléctrico y el control crucero complementan su equipamiento de confort.





“Con Torres Hybrid buscamos responder a quienes necesitan un SUV versátil para la familia y los viajes, y quieren incorporar una tecnología que gestione de forma eficiente la energía. El modelo mantiene el carácter robusto de KGM y lo combina con seguridad, comodidad e ingeniería coreana”, expresa Christopher Kusch, Gerente de Marca de KGM.





KGM Actyon Hybrid diseño y confort con enfoque premium







El Actyon Hybrid complementa la oferta de KGM con una silueta coupé y una propuesta centrada en el diseño y el confort. Su firma lumínica, inspirada en los trigramas de la bandera coreana, le aporta una identidad diferenciada, mientras su tecnología híbrida amplía las opciones para quienes buscan eficiencia en un SUV de uso cotidiano. El interior incorpora asientos de cuero, acabados en suede y materiales de tacto suave. El Actyon Hybrid complementa la oferta de KGM con una silueta coupé y una propuesta centrada en el diseño y el confort. Su firma lumínica, inspirada en los trigramas de la bandera coreana, le aporta una identidad diferenciada, mientras su tecnología híbrida amplía las opciones para quienes buscan eficiencia en un SUV de uso cotidiano. El interior incorpora asientos de cuero, acabados en suede y materiales de tacto suave.





El techo panorámico, el cargador inalámbrico y las soluciones de aislamiento acústico contribuyen a una experiencia de conducción cómoda y conectada. El modelo cuenta con una garantía para el sistema híbrido de ocho años o 160.000 kilómetros.





“Actyon Hybrid está dirigido a quienes valoran el diseño y buscan una experiencia de confort con enfoque premium. Combina una estética propia, materiales de calidad y tecnología híbrida con el respaldo de KGM y Grupo Ambacar en Ecuador”, afirma Christopher Kusch, Gerente de Marca de KGM.





KYC F3 una camioneta para el trabajo y el uso cotidiano







La KYC F3, una camioneta producida en Ecuador, incorpora al portafolio una alternativa de doble cabina orientada al trabajo, con espacio para cinco ocupantes y opciones de motorización diésel y gasolina. Su configuración permite combinar el traslado de personas con el transporte de carga para actividades comerciales y productivas. La KYC F3, una camioneta producida en Ecuador, incorpora al portafolio una alternativa de doble cabina orientada al trabajo, con espacio para cinco ocupantes y opciones de motorización diésel y gasolina. Su configuración permite combinar el traslado de personas con el transporte de carga para actividades comerciales y productivas.





Su producción se realiza en CIAUTO, donde se han ensamblado más de 50.000 vehículos, una trayectoria que respalda la capacidad de la industria automotriz nacional. La versión diésel equipa un motor 2.0 litros turbo de 114 HP y 285 Nm de torque; la versión a gasolina utiliza un motor de 1.6 litros que entrega 121 HP y 158 Nm. Ambas propuestas permiten elegir la motorización de acuerdo con las necesidades de uso del vehículo. Su equipamiento incorpora airbags para conductor y pasajero, frenos ABS con distribución electrónica de frenado, cámara de reversa y sensores de parqueo posteriores.





En el interior, la pantalla táctil, el volante multifunción y el aire acondicionado aportan funcionalidad y comodidad para las jornadas de conducción.





“La F3 responde a una necesidad concreta: contar con una camioneta que pueda acompañar la jornada de trabajo y también los desplazamientos cotidianos. Su doble cabina y sus opciones de motorización permiten atender distintos usos, con equipamiento funcional y el respaldo de Grupo Ambacar”, Diego Rosero de Grupo Ambacar





La participación de Grupo Ambacar en Automundo 2026 reúne tres enfoques complementarios: electrificación con Livan, tecnología híbrida y experiencia SUV con KGM, y soluciones para el trabajo con KYC. Del 15 al 18 de octubre, los visitantes del Centro de Convenciones Bicentenario pueden conocer estos modelos y sus principales atributos en un mismo espacio.