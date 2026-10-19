

Encontrar un vehículo que se adapte a la vida de cada persona es el punto de partida de Hyundai en EXTER, CRETA Automático y PALISADE Hybrid, modelos que reúnen diseño, tecnología y confort para responder a diferentes necesidades de movilidad. Encontrar un vehículo que se adapte a la vida de cada persona es el punto de partida de Hyundai en Automundo 2026, que se desarrolla del 15 al 18 de octubre en Quito. Durante los cuatro días de la feria, la marca invita al público a conocer de cerca tres novedades de su portafolio SUV:modelos que reúnen diseño, tecnología y confort para responder a diferentes necesidades de movilidad.





La visita al stand es una oportunidad para explorar sus interiores, descubrir los detalles que hacen más cómodo cada trayecto y conversar con los asesores de Hyundai para encontrar el modelo que mejor responda a sus necesidades. Desde el primer SUV hasta un vehículo para disfrutar grandes viajes en familia, hay una nueva historia por comenzar.







EXTER para quienes quieren dar el siguiente paso





Pensado para quienes comienzan a construir su propio camino, Hyundai EXTER combina un diseño compacto y ágil para la ciudad con equipamiento que acompaña la vida diaria. Incorpora seis airbags, control de estabilidad, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, botón de encendido, espejos retrovisores plegables, luces diurnas, tablero digital y rieles de techo. Su salida posterior de aire acondicionado suma comodidad para quienes comparten el viaje. Es una invitación a descubrir nuevas rutas con un SUV que conecta con la energía de una nueva generación.







CRETA





Automático para disfrutar cada día con más comodidad CRETA amplía su propuesta con una versión automática que aporta comodidad a los recorridos cotidianos y a las escapadas en familia. Su amplio espacio interior, tablero digital, radio de 9 pulgadas con Android Auto y Apple Car Play, su baúl de 433 litros y sus aros bitono rin 17 combinan practicidad y confort para acompañar distintos planes. Esta novedad da continuidad a un modelo que forma parte de la historia de Hyundai en Ecuador al ser ensamblado localmente.







PALISADE Hybrid para compartir el lujo de viajar





El SUV tope de gama de Hyundai abre un nuevo capítulo en la propuesta de lujo de la marca. PALISADE Hybrid combina motorización turbo híbrida de 2.5 L con 329 Hp, tracción 4x4 y un refinado interior para ocho pasajeros. Sus asientos en cuero nappa, techo de gamusa y detalles internos de madera, con calefacción en todas las filas y ventilación en las dos primeras, y la función de masaje para el conductor elevan el confort a bordo. Una pantalla curva panorámica de 24,6 pulgadas y un sistema de sonido BOSE de 14 parlantes completan una experiencia pensada para disfrutar cada kilómetro.





Una historia que sigue avanzando en Ecuador





Estos lanzamientos reflejan el compromiso de Hyundai de acercar la innovación a más personas, con el respaldo de nuestra red de servicio y una apuesta por Ecuador que también se expresa en el ensamblaje local. La participación en Automundo ofrece a nuestros clientes un primer vistazo al próximo capítulo de la marca, que se prepara para celebrar 50 años en el país, indicó el Gerente General de Hyundai Ecuador. Del 15 al 18 de octubre, Hyundai invita a visitar su stand en Automundo, Quito, y descubrir cuál de estos nuevos modelos puede acompañar su próxima etapa.