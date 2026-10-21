

Potencia, tecnología híbrida enchufable y capacidades todoterreno son los atributos con los que Jetour llega a Automundo 2026. La marca presenta dos modelos que destacan por sus prestaciones: el T2 PHEV 4x4, con 600 HP, y el F700 PHEV, con 903 HP y más de 1.400 kilómetros de autonomía combinada declarada (ciclo WLTC). Potencia, tecnología híbrida enchufable y capacidades todoterreno son los atributos con los que Jetour llega a Automundo 2026. La marca presenta dos modelos que destacan por sus prestaciones: el T2 PHEV 4x4, con 600 HP, y el F700 PHEV, con 903 HP y más de 1.400 kilómetros de autonomía combinada declarada (ciclo WLTC).





Ambos vehículos amplían las opciones de movilidad de Jetour como una de las mejores marcas chinas de autos con propuestas diferenciadas: un SUV que combina confort y capacidad 4x4, y una camioneta que suma potencia, capacidad de carga y prestaciones para el trabajo y la aventura.





F700 PHEV con arquitectura GAIA: 903 HP de potencia y capacidad todoterreno





El Jetour F700 PHEV incorpora un sistema híbrido enchufable con una potencia combinada de 903 HP y un torque de 1.135 Nm. Según las especificaciones del fabricante, supera los 1.400 km de autonomía combinada bajo el ciclo WLTC.





Su configuración incluye tracción integral 4x4, caja reductora 4L y bloqueo de los diferenciales delantero y posterior. Además, ofrece una capacidad de carga de 1.000 kg y de remolque de hasta 3.500 kg con freno, y suma un sistema de parqueo autónomo. Son características orientadas a quienes buscan combinar desempeño con versatilidad.





T2 PHEV 4x4: 600 HP en un SUV híbrido enchufable





El Jetour T2 PHEV 4x4 desarrolla 600 HP de potencia combinada y 910 Nm de torque, con más de 1.000 km de autonomía combinada declarada. Integra tracción 4x4 XWD, bloqueo del diferencial trasero y modos de conducción para diferentes superficies, como arena, roca, nieve y césped.







En su equipamiento destacan ocho airbags, sistemas avanzados de asistencia a la conducción, pantalla táctil de 15,6 pulgadas, conectividad Apple CarPlay y Android Auto, y asientos de cuero con calefacción y ventilación. En su equipamiento destacan ocho airbags, sistemas avanzados de asistencia a la conducción, pantalla táctil de 15,6 pulgadas, conectividad Apple CarPlay y Android Auto, y asientos de cuero con calefacción y ventilación.





Un portafolio con presencia nacional





La presentación de estos dos modelos refleja la apuesta de Jetour por ampliar su oferta en Ecuador con vehículos que integran tecnología, desempeño y diferentes posibilidades de uso.







La marca cuenta con 31 puntos de venta a nivel nacional, una red de talleres de servicio técnico autorizado y una red de puntos de carga propios de la marca. La marca cuenta con 31 puntos de venta a nivel nacional, una red de talleres de servicio técnico autorizado y una red de puntos de carga propios de la marca.





Los puntos de carga están disponibles en tres ciudades: en Quito, a través de una red de estaciones y agencias que incluye la reciente agencia Granados; en Guayaquil, con puntos de recarga estratégicos en la ciudad; y en Cuenca, en los concesionarios autorizados de Grupo Roldán, ubicados en la avenida 12 de Octubre y Cristóbal Colón, cerca del Terminal Terrestre.





Tanto el Jetour T2 PHEV 4x4 como el F700 PHEV con arquitectura GAIA declaran una garantía de 10 años o 120.000 kilómetros, sujeta a los términos y condiciones del fabricante. Las mejores SUV Chinas Ecuador



