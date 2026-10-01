







KFC reafirma su compromiso con la lucha contra el hambre y la reducción del desperdicio de alimentos a través de Harvest, su programa de rescate de alimentos que desde 2018 transforma alimentos en una oportunidad para apoyar a personas y comunidades que más lo necesitan.





Uno de los principales aportes de Harvest es evitar que alimentos aptos para el consumo se conviertan en desperdicio. A través del programa, KFC recupera alimentos de sus restaurantes y los canaliza para su aprovechamiento, convirtiendo un potencial residuo en una fuente de alimentación para personas que lo necesitan. De esta manera, Harvest genera un doble impacto: contribuye a disminuir el desperdicio de alimentos dentro de la operación y, al mismo tiempo, apoya la lucha contra el hambre en las comunidades.





Harvest forma parte del modelo de gestión sostenible de KFC, que dentro de su pilar de Sociedad establece como uno de sus principales enfoques la lucha contra el hambre, el apoyo a las personas más necesitadas y el objetivo de avanzar hacia el cero desperdicio de alimentos. La iniciativa se encuentra además alineada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: Hambre Cero.





“Harvest refleja nuestra convicción de que podemos generar un impacto que trascienda nuestros restaurantes. Para KFC, rescatar alimentos significa aprovechar responsablemente nuestros recursos y convertirlos en una oportunidad para aportar al bienestar de miles de personas. Septiembre nos permite visibilizar este trabajo y seguir generando conciencia sobre una problemática en la que todos podemos ser parte de la solución” — Lissette Robayo, Brand Manager de KFC Ec Oki uador





Harvest inició en 2018 con seis locales en Quito, que lograron rescatar 1.200 kilogramos de alimentos y generar 5.225 platos. Desde entonces, el programa ha ampliado de forma sostenida su presencia e impacto en Ecuador.





El crecimiento de Harvest demuestra que el rescate de alimentos puede convertirse en una herramienta concreta para reducir el desperdicio a gran escala. Entre 2018 y 2025, el programa acumuló 243.203 kilogramos de alimentos rescatados , equivalentes a 743.050 platos, y con un alcance acumulado de más de 419 mil personas beneficiadas, evidenciando cómo una gestión responsable de los excedentes puede transformarse en impacto social.





Esta evolución ha permitido que Harvest llegue progresivamente a ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Chone, Bahía, Portoviejo, Ibarra, Ambato y Riobamba, ampliando la capacidad de KFC para llevar el programa a diferentes comunidades del país. En 2024, Harvest alcanzó 120 locales participantes en 10 ciudades.





Durante 2025, Harvest rescató 62.222 kilogramos de alimentos, generó aproximadamente 189.184 platos y benefició a más de 146 mil personas. Estos resultados superaron la proyección anual de 60.000 kilogramos y 150.000 platos, reforzando el crecimiento sostenido del programa.





“El crecimiento de Harvest demuestra que la sostenibilidad se construye a partir de acciones concretas y sostenidas en el tiempo. Nuestro desafío es seguir ampliando el programa, involucrar a más locales y llegar a nuevas ciudades para que cada vez más alimentos puedan ser aprovechados y generar un impacto positivo” — Lissette Robayo, Brand Manager de KFC Ecuador





A esta cadena se suman los colaboradores de KFC a través de InvolúKrate, el programa de voluntariado corporativo de KFC. En este año 2026, a la fecha, por ejemplo, 64 voluntarios participaron junto al Banco de Alimentos Quito, Guayaquil e Ibarra en jornadas de recuperación y selección de alimentos, fortaleciendo una cultura interna en la que cada colaborador puede convertirse en parte activa del impacto.





“Harvest es un compromiso de largo plazo. Queremos continuar fortaleciendo alianzas, involucrando a nuestros equipos y ampliando el alcance del programa para contribuir de manera tangible a la lucha contra el hambre y, al mismo tiempo, reducir el desperdicio de alimentos en nuestra operación” — Lissette Robayo, Brand Manager de KFC Ecuador





Harvest propone una mirada diferente sobre el aprovechamiento de los alimentos: evitar que recursos aprovechables aptos para el consumo terminen como desperdicio y extender su valor para generar bienestar social Así, el programa integra sostenibilidad, eficiencia en el uso de recursos y compromiso con las comunidades dentro de una misma iniciativa.





Esta visión ha convertido al programa en una iniciativa relevante dentro de la gestión sostenible de KFC y ha sido reconocida internacionalmente por YUM! Brands, destacando el trabajo realizado en Ecuador en materia de rescate de alimentos.





Harvest se apoya también en el trabajo conjunto con el Banco de Alimentos y otros aliados estratégicos, con el objetivo de fortalecer la eficiencia del programa y ampliar su alcance hacia más comunidades. El desafío hacía adelante es continuar ampliando su alcance, fortalecer las alianza estratégicas y sumar más restaurantes y colaboradores al programa, consolidando un modelo cada vez más eficiente, medible y escalable.