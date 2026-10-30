

La Copa de Brasil ingresa en la recta final con destino al Estadio Mané Garrincha, donde se disputará la gran final el 6 de diciembre. En una llave Palmeiras y Vasco da Gama. En la otra, Grêmio y Atlético Mineiro. Los partidos de ida correspondientes a las semifinales se disputarán el domingo 1 de noviembre a las 14 y 16:30. DSPORTS 2 transmitirá ambos encuentros en vivo. La Copa de Brasil ingresa en la recta final con destino al Estadio Mané Garrincha, donde se disputará la gran final el 6 de diciembre. En una llave Palmeiras y Vasco da Gama. En la otra, Grêmio y Atlético Mineiro. Los partidos de ida correspondientes a las semifinales se disputarán el domingo 1 de noviembre a las 14 y 16:30. DSPORTS 2 transmitirá ambos encuentros en vivo.





Palmeiras vs. Vasco da Gama El conjunto dirigido por Abel Ferreira atraviesa una de las mejores temporadas de los últimos años. Además de mantenerse en la pelea por el Brasileirao (2°, a tres unidades de Flamengo), el Verdão disputará la final de la CONMEBOL Libertadores ante Estudiantes de La Plata.





Por su parte, Vasco da Gama atraviesa uno de los momentos más contrastantes de la temporada. Estuvo muy cerca de alcanzar la final de la CONMEBOL Sudamericana, pero su realidad en el Brasileirao es mucho más compleja: suma 38 puntos y mantiene apenas tres unidades de ventaja sobre la zona de descenso cuando restan seis jornadas para el cierre del campeonato.





En este contexto, la Copa de Brasil aparece como una oportunidad única para cambiar el rumbo del semestre. Grêmio vs. Atlético Mineiro Grêmio, cinco veces campeón de la competencia, atraviesa una temporada irregular en la cual no tiene garantizada su participación continental en 2027.





En caso de superar esta llave, obtendría una de las plazas para disputar la fase de grupos de la próxima edición de la CONMEBOL Libertadores. Atlético Mineiro llega fortalecido tras eliminar a su clásico rival Cruzeiro en una de las series más emocionantes de los cuartos de final.





El "Galo" sueña con un gran cierre de temporada. Además de clasificar a la final de la CONMEBOL Sudamericana, donde enfrentará a Boca Juniors el próximo 21 de noviembre, se mantiene en la lucha por los principales puestos del campeonato brasileño.





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