

El café es uno de los productos más representativos de la oferta exportadora de Ecuador y Colombia, con una amplia presencia en los mercados internacionales. En línea con esta dinámica, Federal Express Corporation, la empresa de transporte exprés más grande del mundo, movilizó más de 1,8 millones de libras de café desde ambos países durante el año fiscal 2026, con un crecimiento interanual del 42%. El café es uno de los productos más representativos de la oferta exportadora de Ecuador y Colombia, con una amplia presencia en los mercados internacionales. En línea con esta dinámica, Federal Express Corporation, la empresa de transporte exprés más grande del mundo, movilizó más de 1,8 millones de libras de café desde ambos países durante el año fiscal 2026, con un crecimiento interanual del 42%.





Este aumento se enmarca en el dinamismo de las exportaciones locales de café, una industria que históricamente ha desempeñado un papel relevante en el desarrollo económico y social de Ecuador. De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Exportadores de Café (Anecafé), durante el primer semestre de 2026, las exportaciones de café y sus derivados alcanzaron US$ 82,7 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 41,4%. Con este resultado, el sector cafetero se posicionó como el de mayor expansión entre los productos tradicionales no petroleros del país.





“La actividad que hemos registrado en torno a las exportaciones de café muestra la importancia de contar con una red logística que acompañe la expansión internacional de un producto tan emblemático de la región.”, afirmó Eduardo Garrido, senior manager de operaciones de rampa y agencia de aduanas de FedEx para Colombia y Ecuador. “Trabajamos todos los días para que los productores puedan acceder a más de 220 países y territorios en nuestra amplia red global, respaldados por el vuelo de FedEx del Cono Sur que conecta a Ecuador directamente con Miami y ofrece tiempos promedio de entrega de 48 a 72 horas desde Quito, lo cual es esencial para mantener la calidad y frescura del café.”





FedEx ofrece un amplio portafolio de servicios, desde carga paletizada hasta envíos pequeños prioritarios y soluciones que permiten entregar un café tostado fresco de las fincas ecuatorianas a la taza del consumidor final en Norteamérica y otros mercados, pasando por el centro de carga del Aeropuerto Internacional de Miami donde se encuentran las instalaciones de almacenamiento en frío más grandes de FedEx a nivel global.