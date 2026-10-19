

A veces no hace falta cambiar toda la casa para sentirla diferente. Basta con detectar qué dejó de ser práctico, qué ya no se siente cómodo o qué podría mejorar antes de una temporada llena de reuniones y visitas. A veces no hace falta cambiar toda la casa para sentirla diferente. Basta con detectar qué dejó de ser práctico, qué ya no se siente cómodo o qué podría mejorar antes de una temporada llena de reuniones y visitas.





Hay señales claras: electrodomésticos que hacen más lentas las tareas, textiles que ya perdieron suavidad o espacios poco cómodos cuando llega la familia. Si alguna de estas situaciones te resulta familiar, puede ser momento de hacer pequeños cambios.





Tus electrodomésticos complican más de lo que ayudan. Si cocinar toma demasiado tiempo o algunos equipos ya no responden a tus necesidades, renovarlos puede hacer la rutina mucho más práctica.





Tus textiles ya muestran desgaste. Cobijas, cobertores y almohadas pierden comodidad con el uso, especialmente en espacios que se utilizan todos los días. Recibir visitas empieza a sentirse complicado.





Si preparar una comida o acomodar un espacio requiere demasiado esfuerzo, quizá hace falta sumar soluciones más funcionales. La clave está en empezar por los espacios que más utilizas e incorporar productos que simplifiquen la rutina y hagan tu hogar más cómodo y acogedor.





Pensando en esta temporada, ETAFASHION presenta sus Días de Hogar, del 15 al 25 de octubre, con opciones para renovar distintos espacios de la casa. Para la cocina, la propuesta incluye el combo de freidora de aire con set de ollas y el microondas Electrolux de 20 litros.





Para el descanso, destacan el set de dos cobijas Full–Queen y el set de dos cobertores estampados con dos almohadas. Durante la campaña, Hogar contará con 20% de descuento en tiendas y 15% de descuento en compras en línea, además de productos seleccionados con precios especiales y beneficios con Crédito Directo ETAFASHION.