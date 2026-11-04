

Ecuador avanza en su transformación digital mediante soluciones tecnológicas que buscan modernizar la gestión pública, reducir los tiempos de atención y facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios del Estado. En este proceso, Servinformación, partner Premier de Google Cloud, participa como aliado tecnológico de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) en proyectos estratégicos de educación, interoperabilidad y modernización institucional. Ecuador avanza en su transformación digital mediante soluciones tecnológicas que buscan modernizar la gestión pública, reducir los tiempos de atención y facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios del Estado. En este proceso, Servinformación, partner Premier de Google Cloud, participa como aliado tecnológico de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) en proyectos estratégicos de educación, interoperabilidad y modernización institucional.





Estas iniciativas forman parte del convenio de cooperación entre CNT y Google, que dio origen al proyecto Altius, orientado a aprovechar las capacidades de computación en la nube e inteligencia artificial para mejorar la eficiencia gubernamental y reducir la brecha digital.





“Este acuerdo es un claro ejemplo de cómo la colaboración público-privada puede acelerar el desarrollo del país”, señaló Maximiliano Mendoza, líder en Gestión de Telecomunicaciones del proyecto Altius de CNT. “A través de nuestra alianza con Google Cloud, estamos facilitando el acceso a tecnologías de primer nivel que nos permiten ofrecer soluciones ágiles y seguras a las necesidades del gobierno ecuatoriano”.





Interoperabilidad: trámites más ágiles y seguros





Uno de los principales proyectos es la modernización de la interoperabilidad del Estado, que permite a las instituciones públicas consultar e intercambiar información de manera segura, evitando que los ciudadanos deban presentar repetidamente documentos para realizar sus trámites.





Mediante esta tecnología, entidades como el Registro Civil, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) pueden verificar información directamente en fuentes oficiales, facilitando procesos como la validación de identidad, la obtención de licencias y el acceso a servicios públicos.





Por ejemplo, una institución puede verificar los datos de un ciudadano mediante una consulta electrónica al Registro Civil, sin necesidad de solicitar documentación adicional cuando la normativa lo permita. Esto contribuye a reducir los tiempos de atención, prevenir fraudes y simplificar los procedimientos administrativos.





Aunque Ecuador ya cuenta con mecanismos de interoperabilidad, las soluciones de Google Cloud permitirán ampliar su capacidad de procesamiento, seguridad y rapidez. Se prevé que estas mejoras estén disponibles progresivamente durante 2027.





Educación digital con inteligencia artificial





Otro eje estratégico es la transformación de la educación pública mediante Google Workspace y herramientas de inteligencia artificial que facilitarán el acceso a recursos educativos, fortalecerán la enseñanza y permitirán adaptar los contenidos a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.





Estas plataformas también contribuirán a mejorar la interacción entre docentes, estudiantes y padres de familia, mediante herramientas de colaboración y seguimiento académico. Su implementación contempla capacitación y acompañamiento para facilitar la adopción tecnológica.





Adicionalmente, Servinformación participa en el desarrollo de geoportales educativos que permitirán visualizar información de los establecimientos escolares a nivel nacional, como su ubicación, infraestructura y disponibilidad de recursos tecnológicos. Esta herramienta facilitará la planificación y toma de decisiones de las autoridades educativas, con una implementación prevista a partir de 2027.





“Estamos contribuyendo a que la transformación digital del Ecuador se traduzca en beneficios concretos para los ciudadanos. La tecnología permite que las instituciones compartan información de manera más eficiente, reduzcan procesos innecesarios y ofrezcan servicios más ágiles y seguros. Al mismo tiempo, estamos acercando herramientas digitales e inteligencia artificial al sistema educativo, generando nuevas oportunidades para estudiantes, docentes y familias”, señaló Víctor Sánchez, Chief AI Officer LATAM de Servinformación en Ecuador.





Así mismo, Sánchez agrega que: “El convenio con la Presidencia de la República es un testimonio de la confianza en las soluciones que ofrecemos. Al implementar Google Workspace, no solo se optimizarán las operaciones diarias de la entidad, sino que se establecerá un estándar de eficiencia y seguridad para todo el sector público, fortaleciendo la infraestructura tecnológica de la nación.”





Con estas iniciativas, Servinformación reafirma su compromiso de contribuir a la modernización del Estado ecuatoriano, impulsando soluciones tecnológicas que promuevan servicios públicos más eficientes, seguros y accesibles para la ciudadanía.