

La salud mental, la seguridad en entornos físicos y digitales y los espacios de participación aparecen entre los principales desafíos que enfrentan las y los adolescentes. Así lo revela la encuesta “Mi ciudad, mi bienestar”, co-creada junto con adolescentes con el acompañamiento técnico de Fundación Datalat, en el marco del proyecto Alza Tu Voz del programa Ciudades Saludables para Adolescentes, bajo el liderazgo de LAB XXI en consorcio Datalat, Hausipichanga, ESPOCH y los Gads municipales de Riobamba y Quevedo. La salud mental, la seguridad en entornos físicos y digitales y los espacios de participación aparecen entre los principales desafíos que enfrentan las y los adolescentes. Así lo revela la encuesta “Mi ciudad, mi bienestar”, co-creada junto con adolescentes con el acompañamiento técnico de Fundación Datalat, en el marco del proyecto Alza Tu Voz del programa Ciudades Saludables para Adolescentes, bajo el liderazgo de LAB XXI en consorcio Datalat, Hausipichanga, ESPOCH y los Gads municipales de Riobamba y Quevedo.





La encuesta recoge las percepciones de adolescentes de 13 a 19 años sobre su bienestar y las condiciones de la ciudad que influyen en su vida cotidiana. El estudio aplicó 800 encuestas entre Riobamba y Quevedo, entre el 1 y el 21 de septiembre de 2026, en áreas urbanas y rurales, y abordó temas como salud mental, aprendizaje, participación, entorno digital, espacios públicos, seguridad y movilidad.





Con los hallazgos se busca generar evidencia que permita comprender cómo los adolescentes viven y sienten sus ciudades y aportar información útil para orientar conversaciones, programas, proyectos y decisiones vinculadas con su bienestar.





Los adolescentes tuvieron un rol activo en la definición de temas y preguntas; apoyaron el levantamiento de información; y trabajaron en espacios de análisis y comunicación para identificar los resultados que consideran más relevantes para sus ciudades.





Bienestar, salud y aprendizaje





El bienestar mental aparece como uno de los principales retos. En Quevedo, el 49 % de participantes obtuvo un puntaje WHO-5 asociado a bajo bienestar mental; en Riobamba, el 38 %. Además, entre quienes necesitaron atención de salud mental, solo el 21 % en Quevedo y el 42 % en Riobamba dijo haber accedido a ella con facilidad.





En contraste, seis de cada diez adolescentes en ambas ciudades consideran que tienen oportunidades para aprender temas que les interesan y que pueden ser útiles para su futuro





Participación y bienestar digital





La participación adolescente encuentra barreras fuera del hogar: en Riobamba solo el 17% siente que su opinión es escuchada por su barrio o comunidad y solo el 11 % ante las autoridades de su ciudad. En Quevedo, las cifras van del 23% y 19% respectivamente.





En el entorno digital, el 22 % en Riobamba y 32 % en Quevedo reportó situaciones de violencia, acoso, amenazas o discriminación durante el último año. En cuanto a retos en habilidades digitales: solo el 42 % de los adolescentes en Riobamba y el 32 % en Quevedo se siente bastante o muy capaz de utilizar herramientas de ofimática, como documentos, hojas de cálculo o presentaciones.





Ciudad, espacios públicos y seguridad





Los resultados muestran que sentirse parte de la ciudad no siempre significa sentirse seguro en ella. La percepción de seguridad disminuye fuera del hogar. En la ciudad en general, el 37% de adolescentes en Riobamba y el 24 % en Quevedo reportó sentirse seguros. En el transporte público, las cifras bajan al 17 % y 23 %, respectivamente.





En Riobamba, el 36 % de participantes considera que la ciudad responde bien a las necesidades de adolescentes; en Quevedo la cifra es del 47 %. El uso semanal de espacios públicos alcanza al 49 % en Riobamba y alrededor del 35 % en Quevedo.





Movilidad y percepción de riesgo





Al caminar o cruzar una calle, el 84 % de adolescentes en Riobamba y el 78 % en Quevedo percibe al menos algún nivel de riesgo asociado a carros, motos y otros vehículos.





Los resultados completos de “Mi ciudad, mi bienestar” están disponibles en la página web: www.alzatuvoz.ec