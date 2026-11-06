

La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es un desafío importante, a nivel mundial, 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 7 niños fueron víctimas de abuso sexual. En Ecuador, según Human Rights Watch en su Informe Mundial 2026, entre 2014 y abril de 2025, el Ministerio de Educación recibió 8.378 denuncias de violencia sexual contra estudiantes. La organización advierte que las medidas adoptadas para enfrentar estos abusos no han avanzado a la escala y velocidad necesarias. En este contexto, la prevención y el fortalecimiento de entornos seguros para la niñez adquieren especial relevancia. La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es un desafío importante, a nivel mundial, 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 7 niños fueron víctimas de abuso sexual. En Ecuador, segúnen su Informe Mundial 2026, entre 2014 y abril de 2025, el Ministerio de Educación recibió 8.378 denuncias de violencia sexual contra estudiantes. La organización advierte que las medidas adoptadas para enfrentar estos abusos no han avanzado a la escala y velocidad necesarias. En este contexto, la prevención y el fortalecimiento de entornos seguros para la niñez adquieren especial relevancia.





Fundación Azulado presentó los resultados de la primera fase de su proyecto





Mi Escudo 10+, una iniciativa orientada a prevenir el abuso sexual infantil desde los entornos escolares y familiares, y anunció el lanzamiento de su segunda fase para dar continuidad a este trabajo. Unicef, 2026. El encuentro reunió a delegados de instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, así como representantes de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE), organismos internacionales y empresas privadas comprometidas con la protección de la niñez.





La jornada también abrió un espacio de diálogo sobre las oportunidades de colaboración para sostener y ampliar este tipo de iniciativas. Durante su primera fase, Mi Escudo 10+ se implementó en 70 instituciones educativas públicas de Pichincha e Imbabura, con un alcance de más de 32.000 estudiantes. El proyecto también contempló la capacitación de 1.386 docentes y el registro de 9.589 cuidadores. La intervención se desarrolló mediante 10 sesiones enfocadas en construir comunidades fuertes en contra del abuso sexual infantil y en fortalecer las habilidades de autoprotección y el bienestar socioemocional de los beneficiarios: niñas, niños y adolescentes.





Entre los resultados presentados, la evaluación reportó avances en el conocimiento de autoprotección frente al abuso sexual. En adolescentes, el puntaje promedio pasó de 7,36 a 8,30 puntos, mientras que el 58 % de los estudiantes mostró un incremento medible en este conocimiento. De esa misma manera, se registró una mejora del 47 % en resiliencia y del 42 % en autoestima.





“Estos hallazgos son evidencia acerca del potencial de las intervenciones preventivas para fortalecer las capacidades de niñas, niños y adolescentes y fortalecer las comunidades de apoyo de las infancias para su bienestar”, mencionó Paulina Ponce, Directora de Fundación Azulado.





En Azulado se optó por un enfoque de comunidad. Es decir, lograr que toda la sociedad se involucre en el cuidado de la niñez, especialmente los cuidadores y docentes. Bajo esa premisa, el trabajo en familiares y cuidadores reporto que entre el 85% y 90% de los docentes reportó sentirse satisfechos con las competencias adquiridas para atender los casos de abuso a través de la identificación de señales de alerta, no caer en revictimización y activar rutas institucionales.





Un 72% aplicaron las dinámicas y ejercicios de prevención con sus estudiantes. Entre los familiares se reportó un 69% de participación recurrente de las actividades propuestas por Azulado para la conformación de comunidades activas contra el abuso infantil.





La presentación de resultados también permitió abrir un diálogo entre representantes del sector público, la cooperación internacional y la empresa privada sobre las posibilidades de dar continuidad a estas acciones y ampliar su alcance.





La articulación entre estos actores resulta clave para fortalecer los entornos protectores y avanzar hacia respuestas sostenidas frente a la violencia sexual contra la niñez. Con el lanzamiento de la segunda fase, Fundación Azulado busca dar continuidad al trabajo realizado y seguir promoviendo una cultura de prevención en la que escuelas, familias, instituciones y empresas compartan la responsabilidad de proteger a niñas, niños y adolescentes.