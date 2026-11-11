

Ante la emergencia que enfrentan más de 2.000 familias de Santa Cruz, en Galápagos, a causa de las inundaciones provocadas por las intensas lluvias asociadas al Fenómeno de El Niño, LATAM Ecuador, a través de su programa Avión Solidario y en coordinación con la Cámara de Industrias y Producción (CIP) y Grupo Entregas, activa su capacidad de transporte aéreo para facilitar el envío de 1000 kits de alimentación e higiene y 1.820 botellones de agua, sumando 12.880 kilos de ayuda humanitaria destinados a las comunidades afectadas. Ante la emergencia que enfrentan más de 2.000 familias de Santa Cruz, en Galápagos, a causa de las inundaciones provocadas por las intensas lluvias asociadas al Fenómeno de El Niño, LATAM Ecuador, a través de su programa Avión Solidario y en coordinación con la Cámara de Industrias y Producción (CIP) y Grupo Entregas, activa su capacidad de transporte aéreo para facilitar el envío de 1000 kits de alimentación e higiene y 1.820 botellones de agua, sumando 12.880 kilos de ayuda humanitaria destinados a las comunidades afectadas.





La operación contempla el traslado, desde Quito, de alimentos no perecibles e insumos de primera necesidad, suministros que buscan contribuir a la atención de las necesidades más urgentes de las familias que enfrentan las consecuencias de las inundaciones. LATAM operará un Airbus 319, que en operación regular con pasajeros, podría transportar alrededor de 3.500 kilos de carga. Sin embargo, este vuelo no contempla el traslado de pasajeros para incrementar la ayuda, por lo que se cargarán más de 6.800 kilos en la bodega y otros 6.000 kilos directamente sobre los asientos de la cabina, debidamente asegurados y bajo autorización de la autoridad aeronáutica.





De esta forma, el avión llevará más de tres veces de lo que transporta un vuelo comercial, y casi el doble de lo que podría llevar usando solo la bodega.





"En momentos de emergencia, nuestra conectividad adquiere un propósito aún más importante: acercar la ayuda a quienes más la necesitan. A través de nuestro Avión Solidario y junto a aliados como la CIP y Grupo Entregas, ponemos nuestra capacidad de transporte al servicio de las familias de Santa Cruz, para estar presentes cuando las comunidades más nos necesitan", afirma Monica Fistrovic, CEO de LATAM Airlines Ecuador.





Con esta activación, LATAM Airlines Ecuador reafirma el propósito de su programa Avión Solidario, que pone la conectividad aérea al servicio de causas sociales y humanitarias. Esta iniciativa demuestra que, frente a las emergencias, el trabajo conjunto permite superar distancias y llevar esperanza a quienes más lo necesitan.