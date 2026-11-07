

La productividad agrícola se construye mucho antes de la cosecha. Comienza con el conocimiento del suelo y de las necesidades del cultivo para orientar el uso de los nutrientes. En Ecuador, 4,9 millones de hectáreas tuvieron uso agropecuario en 2025, según la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La productividad agrícola se construye mucho antes de la cosecha. Comienza con el conocimiento del suelo y de las necesidades del cultivo para orientar el uso de los nutrientes. En Ecuador, 4,9 millones de hectáreas tuvieron uso agropecuario en 2025, según la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).





En octubre, el Día Mundial de los Fertilizantes, el 13, y el Día Mundial de la Alimentación, el 16, invitan a reflexionar sobre el papel de la nutrición de cultivos en la producción de alimentos. En 2026, la FAO impulsa el lema “Innovar hoy para nutrir mañana”, que vincula la innovación con el acceso a alimentos y la protección de los recursos que sostienen su producción.





En este contexto, PRECISAGRO® promueve una nutrición basada en el diagnóstico, la tecnología y el acompañamiento técnico. La eficiencia nutricional no consiste simplemente en aplicar más fertilizantes, sino en conocer las necesidades del suelo y del cultivo y definir las cantidades y los momentos adecuados de aplicación.





“La productividad comienza con una buena lectura del suelo y del cultivo. Una nutrición adecuada permite que cada aplicación responda a una necesidad concreta de la planta y que los recursos sean utilizados de manera más eficiente”, señala Cristhian Lara, gerente de PRECISAGRO® Ecuador.





Como referencia del comercio exterior del sector, datos de WITS, con base en UN Comtrade, muestran que el valor de las importaciones ecuatorianas de fertilizantes pasó de USD 500,8 millones en 2024 a USD 606,5 millones en 2025, un incremento aproximado del 21,1 %. Estas cifras corresponden al capítulo 31 del Sistema Armonizado: expresan valor monetario, no volumen, y no representan el tamaño total del mercado nacional de fertilizantes.





En el campo, el reto es que los nutrientes aplicados se aprovechen de forma eficiente. Entre las soluciones de PRECISAGRO® se encuentra NITRO XTEND® XP, una tecnología que ayuda a reducir las pérdidas de nitrógeno por volatilización y favorece la disponibilidad de este nutriente para las plantas. Este enfoque se complementa con AgritecGEO®, un modelo de atención que integra herramientas de diagnóstico, agricultura digital y de precisión, y asesoría agronómica. La información de suelos, clima e imágenes satelitales permite respaldar recomendaciones de manejo y orientar la nutrición según las necesidades de cada cultivo.





Frente a los desafíos climáticos y las variaciones de las condiciones de producción, disponer de información oportuna sobre el suelo y el cultivo ayuda a ajustar las prácticas de nutrición y a utilizar mejor los recursos disponibles.





“La eficiencia nutricional implica mirar más allá de la aplicación del fertilizante. Se trata de entender qué necesita el cultivo, cómo aprovechar mejor cada nutriente y cómo utilizar información que permita tomar decisiones más precisas. Así, la nutrición conecta la salud del suelo con la productividad y con la calidad de los alimentos”, afirma Juan José Cobos, director regional de PRECISAGRO®.





Conocer el suelo, orientar la nutrición y acompañar las decisiones del productor permite conectar la innovación con las necesidades del campo. Cada hectárea cuenta, y cada decisión de manejo puede contribuir a una agricultura más eficiente, productiva y sostenible.