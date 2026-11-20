

Cada 29 de octubre, el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV) recuerda la importancia de reconocer las señales de alerta y buscar atención médica inmediata ante esta emergencia. Actuar a tiempo puede influir en la recuperación de los pacientes y ayudar a reducir las secuelas de esta condición. Cada 29 de octubre, el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV) recuerda la importancia de reconocer las señales de alerta y buscar atención médica inmediata ante esta emergencia. Actuar a tiempo puede influir en la recuperación de los pacientes y ayudar a reducir las secuelas de esta condición.





En Ecuador, cerca del 70% de los de las personas que han sufrido un accidente cerebrovascular no logra retornar a sus labores según datos atribuidos del Ministerio de Salud Pública (MSP). Las secuelas de un ACV pueden afectar la autonomía de las personas, la dinámica familiar y la vida productiva. Esta realidad pone de relieve la importancia de fortalecer la prevención, identificar las señales de alerta y buscar atención médica sin demora.





El ACV ocurre cuando se interrumpe el flujo de sangre hacia una parte del cerebro o cuando se rompe un vaso sanguíneo cerebral. Esto impide que las células reciban el oxígeno necesario para funcionar y puede ocasionar daños en cuestión de minutos, con consecuencias que van desde discapacidades permanentes hasta la muerte. Por ello, reconocer los síntomas y activar los servicios de emergencia sin demora es fundamental. Una forma sencilla de identificar las principales señales de alerta es mediante el acrónimo FAST, una guía que permite recordar cuatro aspectos clave:





 F – Rostro: observar si un lado de la cara esta caída o se desvía al sonreír.

 A – Brazos: identificar si existe dificultad para levantar ambos brazos o si uno pierde fuerza.

 S – Habla: prestar atención a dificultades para hablar con claridad o comprender lo que se dice.

 T – Tiempo: activar inmediatamente los servicios de emergencia ante cualquiera de estas señales.





No se debe esperar a que los síntomas desaparezcan para buscar ayuda. Algunos tratamientos para el ACV isquémico pueden administrarse dentro de una ventana de hasta 4,5 horas desde el inicio de los síntomas, según la evaluación médica y los criterios de elegibilidad. Por eso, es importante registrar la hora en que comenzaron las manifestaciones y solicitar atención de emergencia de inmediato. En Ecuador, la Iniciativa Angels, impulsada por Boehringer Ingelheim, trabaja junto con los actores del sistema sanitario para fortalecer la atención del accidente cerebrovascular.





Como parte de este esfuerzo, el país cuenta con 42 hospitales certificados como Centros de Primera Línea para la atención del ACV (Stroke Ready Centers, SRC), establecimientos preparados para responder de manera oportuna ante esta emergencia. La iniciativa promueve la capacitación de los profesionales de salud, el fortalecimiento de los procesos de atención y la sensibilización de la comunidad, con el objetivo de identificar los síntomas a tiempo y que la atención sea oportuna. Este trabajo también se extiende a los espacios comunitarios.





A través de sus alianzas con las Ligas Deportivas Barriales de Pichincha, la Iniciativa Angels ha contribuido a capacitar a alrededor de 1.300 personas, entre deportistas y familiares, sobre el reconocimiento de los síntomas y la importancia de buscar atención médica inmediata. Estas acciones acercan información práctica a la población para que más personas puedan identificar las señales de alerta y actuar sin demora.





“Frente a un accidente cerebrovascular, cada minuto cuenta y el conocimiento puede marcar una diferencia. Es fundamental trabajar de manera conjunta para fortalecer la preparación de los profesionales de salud y acercar información clara a la comunidad, de modo que más personas puedan reconocer las señales de alerta y buscar atención médica sin demora. Mejorar la atención del ACV también significa contribuir al bienestar de los pacientes, sus familias y la sociedad”, señala Edwin Bucheli, director médico de Boehringer Ingelheim Ecuador.





La identificación temprana de los síntomas y la atención oportuna son dos factores clave para reducir las consecuencias de un accidente cerebrovascular. En Ecuador, el fortalecimiento de los servicios de salud y la capacitación de la comunidad buscan que más personas puedan reconocer esta emergencia y sepan cómo actuar, pues una respuesta inmediata puede influir en la recuperación y la calidad de vida de quienes sufren un ACV.