Ciudad
Trabajo en equipo y correcta disposición de desechos: claves para evitar inundaciones por el fenómeno de el niño
Ante el incremento de lluvias y los estragos del fenómeno de El Niño, el Consorcio Urvaseo insta a la ciudadanía a fortalecer la corresponsabilidad y el trabajo en equipo. La acumulación de basura en las calles es una de las principales causas de obstrucción en el alcantarillado, por lo que la acción comunitaria es indispensable para proteger a la ciudad.
- Saque los desechos solo en el horario fijado para su sector (consúltelo en www.urvaseo.com).
- Use fundas resistentes bien anudadas. Si la lluvia no permite sacarlas a tiempo, espere a la siguiente frecuencia o llévelas a los centros de acopio.
- Mantener limpio el frente de las viviendas o locales es responsabilidad de sus propietarios.
- No coloque muebles, neumáticos ni materiales de construcción en la vía pública.
Urvaseo dispone de 14 centros de acopio gratuitos abiertos los 365 días del año (6 autorizados para escombros).
MINGAS COMUNITARIAS Y CANALES DE ATENCIÓN
Urvaseo también respalda la organización barrial ofreciendo apoyo y retiro programado en mingas de limpieza. Los dirigentes pueden coordinarlas a través de nuestros canales:
- WhatsApp: 0962992992 (detallar dirección, responsable y teléfono).
- Línea gratuita: 1800-878273 (1800-URVASEO).
- Web: www.urvaseo.com
- Redes sociales: Urvaseo
Daniela Falquez, Subgerente de comunicación de Urvaseo, recalcó que la prevención de inundaciones requiere del esfuerzo de todos: "El compromiso de mantener limpia la ciudad se fortalece diariamente con el respeto al espacio público y la cooperación comunitaria".