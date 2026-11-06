Ante el incremento de lluvias y los estragos del fenómeno de El Niño, el Consorcio Urvaseo insta a la ciudadanía a fortalecer la corresponsabilidad y el trabajo en equipo. La acumulación de basura en las calles es una de las principales causas de obstrucción en el alcantarillado, por lo que la acción comunitaria es indispensable para proteger a la ciudad.