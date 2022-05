Si viaja este fin de semana, proteja su hogar y prevenga accidentes de tránsito





El próximo fin de semana tiene un día adicional y muchos quieren aprovechar la oportunidad para viajar. En ese contexto, habrá viviendas solas y los delincuentes pueden ver la oportunidad de actuar.





Según cifras de la Fiscalía General del Estado, entre enero y agosto de 2021 se registraron 5.178 denuncias por robos a domicilios y 3.022 robos de carros. ¿Las mayores incidencias? Las ciudades de Guayaquil y Quito.





En el portal del organismo se detalla que el método más usado es el estruche. Se trata de una técnica en donde los asaltantes tocan las puertas para verificar si hay alguien dentro de los inmuebles y, si no hay respuesta, ejecutan el robo.





En el caso de los vehículos, existen herramientas tecnológicas, alarmas, llaves e inhibidores y métodos convencionales que abren cualquier vehículo para sustraer lo que hay en el interior o llevarse el vehículo.





Liberty Seguros recomienda anticiparse y tomar precauciones como:





Puertas y ventanas cerradas. Asegúrese de que todas las puertas y ventanas de su casa queden cerradas y con los seguros bien puestos.





No deje objetos de valor a la vista. Guarde todo bajo llave o póngalos en un lugar menos visible.





Cierre llaves de paso de agua, suministro de luz y de ser posible deje desconectados los breakers de luz. Evite así sufrir daños y accidentes como inundaciones y daños ocasionados por variaciones de voltaje





Alerte a sus vecinos o autoridades. Coméntele a su vecino de confianza que va a salir, para que él pueda detectar cualquier anormalidad que se presente en su vivienda; si ve personas sospechosas rondando por el barrio de su domicilio, avise a la policía.





Como una sugerencia adicional se recomienda no dejar mascotas solas en casa. Pida a un familiar o amigo que se haga cargo de ellas. En caso de no ser posible, averigüe lugares certificados y con personal calificado para su cuidado.





Al momento de conducir





Según cifras de la Agencia Nacional de Tránsito, se han registrado en Ecuador entre 2021 y febrero de 2022 casi 25.000 accidentes de tránsito, que dejaron la alarmante cifra de 2.471 fallecidos.





Liberty Seguros comparte algunos consejos de seguridad en las vías:





Asegúrese de controlar la velocidad y mantener la distancia. Estar atento a los límites de velocidad y obedecerlos ayuda a disminuir los riesgos. Asimismo, mantener una distancia prudencial con el auto que va delante previene choques. Lo ideal es que esta distancia sea de 1 metro por cada 10 km/h.





Utilice siempre los cinturones de seguridad. Es el medio más efectivo para reducir las lesiones graves e incluso la muerte; por eso, asegúrese que todos los ocupantes del vehículo se abrochen el cinturón en cada viaje sin importar que el trayecto sea corto o largo.





Cumpla con las señales de tránsito. Su función es poner reglas tanto al peatón como al conductor.





Realice el mantenimiento preventivo de su vehículo y verifique que todo esté en correcto funcionamiento. Cualquier falla mecánica puede ser la causante de un accidente en la vía. Es necesario chequear con frecuencia algunos aspectos del vehículo como frenos, llantas, niveles de aceite y gasolina, el nivel de agua de los limpia parabrisas, el tablero del carro, la temperatura, la velocidad, las luces y los retrovisores. Es importante tener la revisión técnica vehicular antes de cada viaje por carretera.





Sea precavido y no consuma sustancias que afecten la conducción. Quitar la vista de la carretera, aunque sea por un segundo puede ser decisivo, por eso es prioritario estar atentos al conducir. Siempre tener la atención en el carril, no atender el celular mientras maneja, evitar manipular en exceso los dispositivos del vehículo. Adicionalmente se recomienda no comer y fumar durante el trayecto puesto que eso puede distraer la atención del conductor.





“Liberty Seguros reafirma su compromiso con la seguridad. Con estos consejos y recomendaciones, buscamos concientizar sobre las acciones que hay que tomar en época de vacaciones, las cuales servirán para evitar cualquier incidente, y así mantener las familias seguras”, expresa Esteban Sánchez Valdivieso, Country Manager de Liberty Seguros Ecuador.





Además de las precauciones, recuerde que en este periodo una de las mejores alternativas para su hogar y auto son los seguros. Las pólizas son la mejor manera de brindar tranquilidad, ya que estos serán el mejor aliado para reducir o atender los riesgos si se llegase a presentar algún imprevisto.





Liberty Seguros ofrece:





Liberty Hogar: dirigido a propietarios de bienes, a quienes arriendan o a arrendatario. Con esta póliza pueden asegurarse los inmuebles, los contenidos o ambos.





Liberty Autos: la póliza de todo riesgo da amparo a accidentes de tránsito personales y repara los daños causados a terceros como resultado de una acción consciente o de una negligencia u omisión.