Quiport y Grupo SIXSTAR Hotels se complacen en anunciar la construcción del nuevo hotel Courtyard by Marriott Quito en el aeropuerto Mariscal Sucre. Este innovador proyecto, responde a una iniciativa de Quiport por mejorar los servicios aeroportuarios y cumplir con la actual demanda de usuarios y pasajeros del aeropuerto capitalino, visión a la que se sumó Grupo SIXSTAR Hotels en alianza con Marriott International para ejecutar la construcción y administración del nuevo hotel.









Ubicado en tres pisos de un edificio de uso mixto frente a la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, este proyecto ofrecerá una experiencia hotelera de primera clase a los usuarios y pasajeros que llegan o salen de la terminal aérea. Además, su ubicación proporcionará un acceso peatonal conveniente al aeropuerto más transitado del Ecuador, mejorando significativamente la experiencia de viaje de los huéspedes.









El hotel contará con 84 habitaciones equipadas dentro de los estándares de la marca y un bar restaurante que ofrecerá una experiencia gastronómica única, con un 70% de cocina local y un 30% de opciones internacionales, satisfaciendo así una amplia gama de gustos y preferencias. Además, ofrecerá servicios adicionales como gimnasio, centro de negocios, sala de reuniones y un mercado grab and go, cumpliendo con los estándares de calidad de la marca.









La inversión total de SIXSTAR Hotels para la construcción del Courtyard by Marriott Quito será de 5 millones de dólares y generará 60 nuevas plazas de empleo en el país. La construcción iniciará apenas se obtenga los permisos respectivos, con una fecha tentativa de inicio de operaciones a fines del primer semestre de 2025.









El proyecto recibió apoyo del Ministerio de Turismo, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior Inversiones y Pesca, así como del Municipio de Quito, entidades que reconocen su importancia para fortalecer la infraestructura turística y el desarrollo económico de la ciudad y del país.









“Estamos muy complacidos con el anuncio de que la reconocida marca Courtyard by Marriott tendrá un hotel en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Esta asociación marca un momento significativo en nuestro compromiso continuo de proporcionar servicios de clase mundial y mejorar la experiencia de nuestros viajeros", afirmó Ramón Miró, presidente y director general de Corporación Quiport. "El hotel Courtyard by Marriott no solo añadirá confort y conveniencia para los viajeros que pasan por nuestro aeropuerto, sino que también contribuirá al desarrollo económico y turístico de nuestra región. Estamos encantados de dar la bienvenida a esta prestigiosa marca a nuestra comunidad aeroportuaria. Estamos seguros de que esta alianza fortalecerá aún más nuestra posición como uno de los principales aeropuertos de la región”.









“Este nuevo desarrollo hotelero es un gran acontecimiento en la estrategia de crecimiento de Grupo SIXSTAR Hotels, no solo es nuestro segundo hotel desarrollado junto a un gran socio como Corporación Quiport en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, sino que también es nuestro primer hotel bajo una marca Marriott del cual estamos ansiosos por aprender más y ofrecer experiencias únicas a nuestros futuros huéspedes”, comentó Andrés Pachano, director ejecutivo de Grupo SIXSTAR Hotels. “Estamos seguros de que esta asociación con Marriott es perfecta para un nuevo desarrollo como este”.









Este nuevo desarrollo promete elevar el estándar de hospitalidad en el Aeropuerto Mariscal Sucre. Quiport y SIXSTAR Hotels esperan con entusiasmo dar la bienvenida a los visitantes en esta nueva y emocionante adición al paisaje aeroportuario.