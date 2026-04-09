







Ciudad Comercial El Recreo presenta una nueva edición de los “Días Recreo”, una iniciativa que busca impulsar la reactivación económica y ofrecer a los visitantes la oportunidad de aprovechar sus utilidades con promociones y descuentos especiales en múltiples locales.





Serán dos jornadas, el sábado 18 y domingo 19 de abril, desde la apertura hasta el cierre, en las que las distintas marcas del centro comercial activarán promociones especiales para los consumidores, permitiéndoles acceder a productos en categorías clave con descuentos importantes, además de promociones atractivas en compras adicionales.





Más allá de incentivar el consumo, los “Días Recreo” cumplen un rol importante en la dinamización económica, ya que promueven el flujo de visitantes hacia los locales comerciales, fortaleciendo las ventas y generando movimiento en el sector retail en un momento estratégico del año. “Esta propuesta nace como una respuesta a una temporada clave para muchas familias ecuatorianas, pues queremos que las personas puedan aprovechar de manera inteligente sus utilidades, accediendo a productos de calidad con precios preferenciales”, señala Marianela Berrazueta, administradora general de Ciudad Comercial El Recreo.





La propuesta es abierta a todo público y no requiere mecánicas específicas para acceder a los beneficios: los visitantes solo deben acudir al centro comercial y aprovechar las promociones disponibles en los distintos locales participantes.





De esta manera, Ciudad Comercial El Recreo reafirma su compromiso de generar iniciativas que beneficien tanto a sus visitantes como a sus aliados comerciales, consolidándose como un espacio que impulsa el desarrollo económico y crea experiencias de valor para toda la comunidad.