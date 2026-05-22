







La tecnología se ha convertido en una presencia permanente dentro de la vida cotidiana y la crianza no es la excepción. Desde herramientas de consulta inmediata hasta plataformas de entretenimiento y aprendizaje, el entorno digital forma parte de la rutina de millones de familias que hoy enfrentan el reto de acompañar el desarrollo de sus hijos en medio de una generación completamente conectada.





En América Latina, el acceso a internet y dispositivos móviles ha crecido de forma sostenida durante los últimos años. Según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), más del 67% de los hogares de la región cuenta con conexión a internet, mientras que UNICEF advierte que uno de cada tres usuarios de internet en el mundo es menor de edad. Este contexto ha transformado la relación entre infancia, educación y tecnología desde edades cada vez más tempranas.





Desde una mirada cercana a la experiencia familiar, Marcela Venegas, coordinadora de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), explica que la tecnología se ha convertido en una herramienta de apoyo importante para muchas madres que deben equilibrar distintos roles simultáneamente.





El acceso inmediato a información especializada, por ejemplo, permite comprender mejor las etapas del desarrollo infantil, resolver dudas cotidianas y acompañar procesos emocionales y cognitivos de manera más informada. En muchos hogares, además, las herramientas digitales también forman parte de actividades educativas y recreativas, desde música y cuentos interactivos hasta contenidos diseñados para estimular la creatividad y el aprendizaje.





Sin embargo, el crecimiento del entorno digital también ha generado nuevas preocupaciones alrededor del uso excesivo de pantallas durante la infancia. Especialistas advierten que una exposición prolongada y sin supervisión puede afectar procesos de atención, interacción social y desarrollo emocional, especialmente en edades tempranas.





Uno de los escenarios que más inquietud genera es la normalización del uso de dispositivos durante actividades cotidianas como las comidas o los espacios familiares. La sobreestimulación constante puede reducir momentos de interacción directa y limitar experiencias fundamentales para el desarrollo social y emocional de los niños.





Frente a este panorama, la discusión ya no gira en torno a eliminar la tecnología de la crianza, sino a aprender a integrarla de forma equilibrada. El establecimiento de horarios, los espacios libres de pantallas, la supervisión activa y el fortalecimiento del juego físico y la conversación continúan siendo elementos clave dentro del entorno familiar.





En este contexto, como sostiene Venegas, el verdadero desafío para las familias no es convivir con la tecnología, sino evitar que esta sustituya los vínculos humanos que resultan esenciales durante la infancia. En una generación cada vez más digital, el equilibrio entre innovación y conexión emocional comienza a convertirse en una de las tareas más importantes de la crianza contemporánea.