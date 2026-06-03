







Farmacias Cruz Azul celebró con éxito la quinta edición de su esperado Bingol Millonario, una jornada llena de emoción, sorpresas y premios que reunió a miles de familias ecuatorianas a través de la transmisión en vivo realizada por los canales oficiales de Facebook y YouTube de la marca.





En esta nueva edición, Bingol Millonario entregó más de $50.000 en efectivo y puntos Cruz Azul a participantes de distintas ciudades del país. Además, durante la transmisión se otorgaron televisores, giftcards y diversas sorpresas adicionales para los participantes. Asimismo, la campaña contó con el respaldo de más de 40 marcas auspiciantes que se sumaron a esta edición. La transmisión alcanzó más de 370 mil espectadores, reflejando el alto nivel de participación y el alcance que este evento ha logrado consolidar a nivel nacional a lo largo de sus ediciones.





“En Farmacias Cruz Azul buscamos generar experiencias cercanas que acompañen a nuestros clientes más allá de una compra. Durante estas cinco ediciones, Bingol Millonario se ha convertido en un espacio familiar que forma parte de momentos especiales para muchas personas, llevando ilusión y nuevas oportunidades que pueden marcar una diferencia positiva en los hogares ecuatorianos”, comentó Alexandra Villavicencio, Subgerente de mercadeo farmacias de Grupo DIFARE.





El premio mayor de $6.000 en efectivo fue entregado a un afortunado ganador de la ciudad de Ambato, mientras que los incentivos económicos se distribuyeron entre participantes de Quito, Santa Ana, Jipijapa, Buena Fe, Santa Elena, Manta, Valencia, Río Verde, Sucúa y Shushufindi.





A lo largo de sus cinco ediciones, esta iniciativa de Farmacias Cruz Azul ha premiado a más de 400 clientes en distintas ciudades del país, entregando más de $200 mil en premios, entre ellos dinero en efectivo, vehículos y otros incentivos. Consolidándose como un espacio que ha acompañado a miles de familias ecuatorianas a cumplir metas, enfrentar momentos difíciles y continuar construyendo sus proyectos de vida.





“Decidí invertir el premio en los estudios universitarios de mi hija. Siempre he querido darle mejores oportunidades y este premio nos ayudó a continuar con ese sueño”, comentó uno de los ganadores de la segunda edición.





“Este premio me ayudó en un momento muy difícil para mi familia. Gracias a este apoyo pude cubrir parte del tratamiento y los medicamentos de mi mamá, quien estaba atravesando una lucha contra el cáncer”, comentó una de las ganadoras de la tercera edición.





“Usé el premio para terminar de pagar mi taller de pintura. Era un proyecto que llevaba tiempo construyendo y que, por momentos, pensé que no iba a poder terminar. Gracias a este apoyo pude completarlo y seguir trabajando en lo que más me gusta. Hoy, ese taller representa el sustento económico de mi hogar”, destacó otro de los ganadores de la cuarta edición.





Con esta quinta edición, Farmacias Cruz Azul continúa fortaleciendo una iniciativa que, además de premiar la fidelidad de sus clientes, busca seguir acompañando a las familias ecuatorianas en las cuatro regiones del país.





En este marco, se presentó la nueva campaña “Goleada de Premios”, alineada a la emoción futbolera que acompañó la transmisión. Por cada $10 en compras que incluyan productos participantes, los clientes acceden a nuevas oportunidades de ganar televisores de 65”, efectivo y más, reafirmando así el compromiso de la marca de cuidar y seguir acompañando a los hogares ecuatorianos en las distintas etapas de sus vidas.