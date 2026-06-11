

Banco Pichincha presentó una iniciativa inédita en el país y lanzó una convocatoria abierta a la que ya se han sumado más de 23 empresas y marcas, a unirse a una sola causa: apoyar a la Selección Ecuatoriana en su camino al Mundial de Fútbol 2026. Banco Pichincha presentó una iniciativa inédita en el país y lanzó una convocatoria abierta a la que ya se han sumado más de 23 empresas y marcas, a unirse a una sola causa: apoyar a la Selección Ecuatoriana en su camino al Mundial de Fútbol 2026.





La convocatoria sigue abierta para que todos se sumen a esta iniciativa. El amarillo que nos une parte de una idea simple y poderosa: cuando juega Ecuador, hay un color que une a todos. Es el color de la bandera, de la camiseta de la Tri y de una pasión compartida que, partido tras partido, vuelve a reunir al país. Por eso, por primera vez en Ecuador, 23 empresas y marcas de distintos sectores han decidido dejar a un lado sus colores de marca para sumarse al amarillo, el color que representa a la Selección y también al país. La propuesta convierte al amarillo en el eje de una acción colectiva sin precedentes.





A esta convocatoria ya se han unido las siguientes empresas: Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF); FEMSA, con sus marcas Fybeca y Sana Sana; Nestlé, con Maggi, Tango, Galak y Amor; Supermaxi; Cervecería Nacional; Claro; Pronaca, con sus marcas Mr. Pollo y Mr. Chancho; La Fabril, con su marca Ciclón; UIDE; Adelca; El Ordeño, con su marca de leche TRÜ; Grupo Entregas; Graiman; Nirsa, con su marca Real; Zurich; Maresa, con su marca Chery; Deuna; y Diners Club del Ecuador.





La convocatoria sigue abierta para que más empresas, instituciones y ciudadanos se unan con el objetivo de que el amarillo se convierta en una señal visible de apoyo a la Tri en todo el país. Con esta acción, las marcas reafirman su compromiso de promover iniciativas que amplíen el apoyo a la Tri y generan una oportunidad para convocar a todos los sectores a compartir una misma ilusión. La invitación se mantiene para que más marcas y más personas se sumen a esta acción porque, cuando juega Ecuador, hay un color que nos representa a todos: el amarillo que une al Ecuador.