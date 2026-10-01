







La relación entre las familias y sus animales de compañía ha cambiado. Hoy, perros y gatos forman parte de la rutina, las celebraciones y los momentos cotidianos del hogar. Esta cercanía también ha impulsado una mayor conciencia sobre la importancia de cuidar integralmente su salud, alimentación, higiene, actividad física y bienestar emocional.





Bajo esta mirada, Mascotas impulsa la campaña “Juntos Dejando Huella”, una iniciativa que busca promover una relación más consciente y responsable con los animales de compañía, recordando que, así como ellos dejan huella en nuestras vidas, las decisiones que tomamos diariamente también impactan en su bienestar.





Como parte de esta campaña se realizará un Pet Fashion Show, una experiencia que reunirá a familias y sus animales de compañía en una pasarela pensada para celebrar ese vínculo desde una perspectiva diferente.





Más allá de la moda y la creatividad, el encuentro busca abrir una conversación sobre un tema cada vez más relevante: tener un animal de compañía implica asumir un compromiso de cuidado durante todas las etapas de su vida.





La tenencia responsable va mucho más allá de brindar alimento. Los controles veterinarios, la prevención, la higiene, una alimentación adecuada, el ejercicio y el tiempo de calidad son parte de las acciones que contribuyen a una vida saludable y equilibrada.





“El bienestar de un animal de compañía debe entenderse de manera integral. La prevención, la alimentación y la actividad física son importantes, pero también lo son la compañía, el tiempo y el afecto que recibe de su familia”, señala Paulina Lasso.





El Pet Fashion Show también pondrá en valor el talento y la producción ecuatoriana, a través de propuestas y colecciones elaboradas en el país, integrando creatividad, bienestar y espacios de convivencia entre las familias y sus animales de compañía.





Con “Juntos Dejando Huella”, Mascotas busca generar experiencias que permitan disfrutar, compartir y, al mismo tiempo, reflexionar sobre la responsabilidad que implica cuidar a quienes hoy forman parte esencial de muchos hogares.





Porque detrás de cada animal de compañía hay una historia, una familia y un vínculo que merece ser cuidado.