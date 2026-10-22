

La demanda de soluciones de transformación digital, inteligencia artificial, analítica, ciberseguridad y optimización logística está abriendo nuevas oportunidades para las compañías tecnológicas en la región. En este escenario, Servinformación registró un incremento de 29 % en Centroamérica durante 2026 y avanza en una hoja de ruta regional orientada a consolidar su operación, ampliar sus capacidades locales y llegar a nuevos mercados. La demanda de soluciones de transformación digital, inteligencia artificial, analítica, ciberseguridad y optimización logística está abriendo nuevas oportunidades para las compañías tecnológicas en la región. En este escenario, Servinformación registró un incremento de 29 % en Centroamérica durante 2026 y avanza en una hoja de ruta regional orientada a consolidar su operación, ampliar sus capacidades locales y llegar a nuevos mercados.





La empresa cuenta actualmente con presencia directa en Panamá, Guatemala y El Salvador, desde donde también atiende oportunidades en otros países de esta zona del continente. Como parte de su siguiente etapa, Servinformación prevé un aumento por encima del 50 % en su facturación durante 2027, de acuerdo con Marcelo Carrascal Salive, country manager de Mercados Emergentes .





“Centroamérica atraviesa un proceso importante de transformación digital y encontramos oportunidades concretas tanto en el sector privado como en las instituciones públicas. Nuestra misión es consolidar los equipos que ya tenemos, ampliar nuestras capacidades locales y acompañar con nuestra experiencia a las organizaciones en proyectos que generen transformaciones medibles”, explicó Carrascal.





La hoja de ruta también incorpora un componente de talento. Durante 2026, Servinformación aumentó en 20 % su fuerza comercial y avanza en el desarrollo de su capacidad técnica local mediante la incorporación de ingenieros en los principales mercados donde tiene operación directa. La compañía también contempla reforzar su presencia en el Caribe y extender progresivamente su cobertura hacia países que actualmente atiende de manera remota.





La expansión de Servinformación en estos mercados ocurre, además, en un momento de reconocimiento dentro del ecosistema tecnológico regional. Google Cloud distinguió a la marca como Partner of the Year en la categoría Country: Latin America Emerging Markets. El galardón no solo celebra la excelencia técnica, sino que valida una estrategia regional consistente que ha permitido a la organización impactar significativamente en mercados estratégicos, consolidándose como la mejor opción por su liderazgo y ejecución multicountry.





“Más que hablar de clientes, nuestra visión es construir alianzas con organizaciones que tengan retos concretos de transformación. La oportunidad está en llevar la tecnología a procesos donde pueda generar impacto y acompañar a las industrias en ese proceso”, concluyó Carrascal.





Con esta hoja de ruta, Servinformación busca posicionarse en mercados emergentes como uno de los principales frentes de desarrollo internacional de la compañía y mantener una evolución de doble dígito durante los próximos años.