'Cruella', la nueva heroína punk de Disney

Cruella, la nueva película de acción real de Disney, cuenta los orígenes de una de las villanas más icónicas de la casa de Mickey Mouse. El filme, ya disponible en cines y en Disney+, cuenta con Emma Stone en el papel de la protagonista. Si ya has visto el título, puede que hayas echado en falta uno de los elementos que caracterizaban al personaje en las películas de animación y en su versión previa de carne y hueso interpretada por Glenn Close: el cigarrillo con boquilla. Cruella, la nueva película de acción real de Disney, cuenta los orígenes de una de las villanas más icónicas de la casa de Mickey Mouse. El filme, ya disponible en cines y en Disney+, cuenta con Emma Stone en el papel de la protagonista. Si ya has visto el título, puede que hayas echado en falta uno de los elementos que caracterizaban al personaje en las películas de animación y en su versión previa de carne y hueso interpretada por Glenn Close: el cigarrillo con boquilla.





La propia Stone ha explicado por qué su Cruella no fuma:

Eso no está permitido en 2021. No tenemos permitido fumar en pantalla en una película de Disney





La actriz también ha reconocido en The New York Times que a ella le hubiese gustado poder introducir ese elemento en su versión del personaje. "Fue difícil no tener el cigarrillo con boquilla... Estaba tan emocionada de tener esa columna verde de humo, pero no fue posible", explica. "No quiero promover el tabaco, pero también intento no promover desollar a cachorritos", bromea.





Fue en el año 2015 cuando Disney anunció su decisión de no mostrar a nadie fumando en sus películas dirigidas a la juventud. También la de no incluir ningún tipo de promoción al tabaco. Así que, si recuerdas a algún personaje de la compañía fumando en sus versiones animadas, no esperes que su homólogo de acción real mantenga esa práctica.





Cruella cuenta la historia de Estella, una joven inteligente y creativa que consigue que la Baronesa se fije en ella. Esta mujer es la directora de una prestigiosa firma de moda y, cuando se da cuenta del gran potencial de la protagonista, decide apostar por ella. No obstante, una serie de revelaciones harán que la relación entre ambas se vuelva más que complicada y Estella se adentrará en el camino de convertirse en la villana que todos conocemos. Mark Strong y Emma Thompson completan el reparto principal del filme dirigido por Craig Gillespie. Sobre estas líneas, no te pierdas el tráiler.