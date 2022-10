La nube, de la mano con la sostenibilidad, no detienen el crecimiento de empresas en Ecuador

SAP presentó los resultados del tercer trimestre fiscal de 2022: por 29º período consecutivo la empresa creció a doble dígito en los ingresos de venta de soluciones en la nube en América Latina, con un incremento consistente y regular no solo en los mercados más grandes como Brasil y México, sino también en economías pujantes como Colombia, Ecuador, Chile y Perú.El dato a destacar este trimestre es la aceleración en la adopción de RISE with SAP, la solución de transformación digital como servicio de la compañía, la cual crece a un ritmo de doble dígito de un trimestre al siguiente de manera ininterrumpida desde su lanzamiento en enero del año pasado. RISE with SAP está respaldada por SAP S/4HANA Cloud, el poderoso ERP de última generación que funciona en la nube.Entre las empresas que adoptaron soluciones en la nube este trimestre se encuentra Laboratorios Bagó es una compañía farmacéutica de origen argentino, con cerca de 90 años de trayectoria en el mercado, y 30 años de operaciones en el Ecuador. En línea con su propósito empresarial “Nos apasiona la salud y la vida”, la compañía ha logrado transformar la realidad de miles de personas, de la mano de productos farmacéuticos de la más alta calidad, e impulsando constantemente múltiples iniciativas ambientales y sociales que contribuyan a lograr un verdadero desarrollo sostenible del país y del mundo. Bagó cuenta con una cultura organizacional adhocrática sólida, que está en pleno proceso de transformación, con miras a su visión 2030 “Reinventándonos por la salud y la vida”, un principio que, además, incluye un proceso de Transformación digital. Todo ello, sumado a valores corporativos como esfuerzo, creatividad e innovación, trabajo en equipo y enfoque, han permitido que se consolide como una de las empresas líderes del sector.La compañía inició con SAP su proyecto de transformación del área de Gestión de Personas al implementar la solución SAP SuccessFactors. Con un objetivo claro de ofrecer seguridad, confiabilidad y una excelente experiencia a sus colaboradores, la institución fortaleció su gestión del talento humano, mejorando significativamente los procesos de nómina, reclutamiento, onboarding, gestión de objetivos y desempeño, desarrollo y sucesión, aprendizaje e integración para el personal. De esta manera, da pasos firmes hacia la consecución de su promesa de ser una organización que ofrezca la mejor y más enriquecedora experiencia para sus colaboradores, que, en consecuencia, se traduce en un mejor servicio para sus clientes y aliados estratégicos, así como en la innovación de procesos.La sostenibilidad también es una parte destacada del trimestre; el consorcio energético Latinoamericano Grupo Energía Bogotá S.A. (GEB), con 125 años de operación en la transmisión, generación y distribución de energía eléctrica; transporte y distribución de gas natural en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala, ha elegido SAP Sustainability Control Tower impulsado por RISE with SAP, la plataforma tecnológica de negocios de SAP y SAP Signavio para gestionar su estrategia de sostenibilidad como parte de sus objetivos de transformación empresarial. Con esta poderosa combinación de soluciones en la nube, el conglomerado basado en Colombia administrará sus requerimientos generales de informes holísticos, incluyendo los indicadores de ESG, reduciendo tiempos y esfuerzos en la recopilación manual de datos, la variación de reportes con diferentes requisitos reglamentarios y plazos, la estandarización de procesos para sus filiales, y la gestión e integración de datos.“La innovación es uno de los motores que habilita el crecimiento de las empresas latinoamericanas y en este momento, es un imperativo para mantenerse competitivos de cara al futuro, detalló Cristina Palmaka, presidente de SAP Latinoamérica y el Caribe. “Nos produce una gran satisfacción que nuestra propuesta integral y flexible RISE with SAP sea para muchas organizaciones la puerta de entrada hacia mayores niveles de productividad, rentabilidad y hasta sostenibilidad”, agregó.En el trimestre también destacó el desempeño de las soluciones de Business Technology Platform (BTP), que alcanzaron un alza de alto doble dígito. BTP es la plataforma que combina datos y analíticas, inteligencia artificial, desarrollo de aplicaciones, automatización e integración en un entorno unificado para liberar el potencial de innovación dentro de las organizaciones.Y a su vez, organizaciones que están apostando al crecimiento de su operación como Grupo Holemco, holding de las compañías Bazfex, Pharmamedical, PlanCommerce y TucanHeath, líderes en diferentes sectores del mercado ecuatoriano, con el asesoramiento de Exxis Ecuador han confiado en la tecnología de SAP para continuar con su proceso de transformación digital. La organización adoptó la solución SAP Business One HANA, una herramienta que procesa la información proveniente de todos sus canales comerciales, haciendo posible la predicción de resultados económicos en tiempo real para descubrir nuevas oportunidades de negocio. La empresa, que cuenta con más de 200 colaboradores, busca potenciar su crecimiento y tener un mayor control sobre su operación.“Llevamos 29 trimestres consecutivos de crecimiento y no queremos detenernos, todo lo contrario, reforzamos nuestro compromiso de acercar al mercado latinoamericano las mejores soluciones tecnológicas”, dijo Sonja Simon, CFO de SAP Latinoamérica y el Caribe. “Los resultados están a la vista: nuestros números continúan siendo muy positivos y nuestra base de clientes crece período a período”, concluyó.A nivel global SAP reportó un crecimiento de 25% en ingresos por la nube en moneda constante.