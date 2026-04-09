







El evento reunirá a 60 marcas con ofertas en distintas categorías.

Se realizará del 30 de abril al 3 de mayo en Expoplaza, de 10h00 a 20h00.





Tras su primera exitosa edición en Quito, El Gran Remate aterriza en la ciudad de Guayaquil con una propuesta que combina ahorro, acceso y movimiento económico local. El evento, que estará presente durante cuatro días —del 30 de abril al 3 de mayo, de 10h00 a 20h00— en Expoplaza, reunirá a más de 60 marcas de los sectores más importantes: alimentos, tecnología, electrodomésticos, moda, belleza, hogar, decoración y más.





En un contexto económico local donde las empresas buscan movilizar su inventario y los consumidores desean acceder a productos de calidad a precios asequibles, la iniciativa se presenta como un punto de encuentro esencial entre la oferta y la demanda.





El evento llega con una amplia gama de productos de alta calidad, adaptados a diversas necesidades, que se ajustan a los presupuestos familiares. “Diseñamos esta edición pensando en la realidad económica que vivimos, creando un puente para que tanto el consumidor final como el mayorista accedan a precios realmente bajos. El Gran Remate es una iniciativa que dinamiza el comercio local y permite a ambas partes beneficiarse a través de un consumo consciente, donde el ahorro no significa arriesgar la calidad del producto”, señalan Alexis Guerrero y Sofía Eastman, socias fundadoras del evento.





Con planes de expansión a nivel nacional, la feria se perfila como un modelo innovador y replicable, diseñado para responder de manera contundente a las demandas del mercado, mucho más allá de una simple promoción.





Esta iniciativa no solo impulsa el desarrollo de Guayaquil, sino que establece un precedente para la colaboración estratégica entre marcas y comunidades, al conectar las necesidades reales de los consumidores con ofertas de alta calidad, dejando una huella significativa en el crecimiento de la ciudad y la región.